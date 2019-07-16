Louvre, la Gioconda si sposta di 100 passi, sarà in una nuova sala

16 luglio 2019

Straordinarie misure di sicurezza oggi per il trasferimento interno per consentire i lavori di ammodernamento della 'Salle des Etats'

"La Gioconda", ritenuta non trasportabile per motivi di sicurezza, si sposta temporaneamente all'interno del Museo del Louvre di Parigi. L'eccezionale trasferimento, appena "un centinaio di passi", per il capolavoro di Leonardo Da Vinci è stato deciso per consentire i lavori di ammodernamento della 'Salle des Etats', nel cuore del museo più grande di Francia, in cui viene esposta da anni dietro una teca antiproiettile. L'iconica ed enigmatica Monna Lisa viene trasferita oggi, giorno di chiusura settimanale del Louvre, con straordinarie misure di sicurezza, nella vicina 'Galerie Mèdicis', tra le più importanti ali del museo. Sarà visibile al pubblico già da domani mattina, alla riapertura del Louvre, dietro una teca climatizzata, simile a quella in cui è esposta nella 'Salle des Etats'. Una volta finiti i lavori, a metà ottobre, in tempo per la grande mostra dedicata al quinto centenario della morte di Leonardo, la "Gioconda" tornerà al suo posto. Quanto alle "Nozze di Cana", la monumentale opera (677 × 994 cm) del Veronese, esposta sempre nella 'Salle des Etats', è stata lasciata al suo posto, ma completamente impacchettata per scongiurare il rischio di danneggiamenti durante i lavori.

