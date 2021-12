LP presenta su RTL 102.5 “Churches”. Il nuovo disco esce il 3 dicembre

Si alza all’alba (da lei sono le 6 del mattino) per collegarsi in diretta, in RADIOVISIONE su RTL 102.5, e parlarci del suo nuovo disco. Il 3 dicembre esce in tutto il mondo “Churches” di LP, 15 canzoni, un lavoro in cui si fondono senza mai stonare pop, rock, soul e un pizzico di folk (e/o dance). Per LP ognuno di noi è un tempio, una sorta di chiesa “Dentro ci sono le relazioni più forti. Non sono particolarmente religiosa, sono una persona spirituale nel senso più ampio del termine” spiega in “The Flight”. Churches parla insomma del 'Tempio' da cui ripartire, che siamo noi stessi e le relazioni che ci sostengono.

LP, I PEZZI CHE MI EMOZIONANO DI PIU’

Dà il titolo all’intero album “Churches”, e questa canzone racconta in RADIOVISIONE LP “Mi scaturisce un’emozione importante, ma c’è anche “When we touch” che comunica bene con le persone”. E se la 'Chiesa' di LP, il perno su cui ruota questo disco, è l'amore, possiamo anche dire che tutte le sue canzoni si muovono in una traiettoria che è quella del rock fatto di fragilità e di forze, di melodie e di irruenze rock'n'roll. Del resto, tutti i movimenti dell'album girano intorno al cuore, alle relazioni, alla dichiarazione dell'amore, e sicuramente sono state rafforzate, nella poetica, da questo momento di assenza, che nell'orizzonte musicale di LP l'ha aiutata a nutrire lo spirito delle sue composizioni.