Luca Chikovani in diretta a RTL 102.5: “In un anno così difficile sono stato molto fortunato a girare ‘Un passo dal cielo’”

Luca Chikovani è stato ospite questa mattina in diretta su RTL 102.5 nel programma W l’Italia, per parlare della serie tv ‘Un passo dal cielo 6’ in onda stasera su Rai 1, in cui Chikovani interpreta il personaggio di Enrico Costa. La fortunatissima serie arrivata alla sesta stagione, è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

“Il mio personaggio è molto particolare, all’inizio non era molto amato dal pubblico, ma era proprio quello l’effetto che volevamo creare. Enrico, il mio personaggio, ha questo atteggiamento molto chiuso, non è aperto a conoscere persone e poi si scopre che ha una malattia, ha paura del mondo esterno. Ho ritrovato questa cosa aiutato con questa realtà che tutti stiamo vivendo”.

“Io mi ritegno fortunato perché dopo qualche mese a casa, ho avuto la fortuna di andare a girare la sesta stagione di ‘Un passo dal cielo’ in posti bellissimi in Italia”.

“Nella serie io canto anche e proprio nella alla fine della puntata di stasera canterò”. Così racconta Luca Chikovani in un’intervista a RTL 102.5.





Il rapporto con i social

“Quando lavoro sto un po’ staccato dal mondo social, poi lo faccio perché devo raccontare quello che succede, adesso però un po’ meno rispetto a prima”.

“Sto lavorando ai nuovi progetto di cui non posso parlare, sono un po’ in pausa in questo momento, questa estate andrò in Georgia”. Così conclude il giovane attore e cantante l’intervista con RTL 102.5.