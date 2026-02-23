Luchè presenta a RTL 102.5 “Labirinto”, il brano in gara a Sanremo 2026

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, è stato ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare le sue emozioni in vista del suo debutto al Festival di Sanremo 2026. Il rapper, tra le figure più innovative e influenti della scena urban italiana, gareggerà con “Labirinto”, un brano che racconta i pensieri che ti divorano quando ti trovi in una relazione tossica, visto appunto come un labirinto. Ai microfoni di RTL 102.5, Luchè ha raccontato: «Ho fatto le prove poco fa e sono andate bene, c’è molta emozione anche durante le prove perché il teatro è pieno, quindi è come una vera e propria esibizione. Io sono abituato a cantare canzoni che il mio pubblico conosce già e cantare un inedito ha un effetto diverso. Quando sono salito sul palco dell’Ariston nel 2024 come ospite di Geolier c’era ansia, ma era un’ansia diversa anche perché eravamo in gruppo. Però devo dire la verità, finora è una sensazione piacevole quella di Sanremo, un passo alla volta». La partecipazione alla kermesse rappresenta un capitolo che si aggiunge agli innumerevoli traguardi della sua carriera artistica: un palco prestigioso che accoglierà la sua visione musicale che va oltreoceano. La sua musica, che unisce una street credibility con pochi pari a una straordinaria trasversalità dal respiro internazionale, dimostra infatti come il suo linguaggio artistico sappia parlare a un pubblico globale senza mai tradire le proprie radici. E il suo ultimo album, “Il Mio Lato Peggiore”, continua ad imporsi come uno dei progetti più significativi dell’anno. «Partecipare al Festival è un po’ uno sfizio che mi volevo togliere, ma anche una presa di posizione perché la mia carriera è stata lunga ma molto difficile ed è anche una soddisfazione per tutte le persone che ho dovuto convincere nel tempo. È già stata una soddisfazione portare a Sanremo un brano che non mi snaturasse, ho dovuto trovare un compromesso, in senso buono, e non era facile. La mia carriera è sempre stata una rivincita continua ed è questo lo spirito con cui vengo qui. Il vero consiglio è divertirsi e prenderla con la giusta leggerezza» aggiunge Luchè.





IL DUETTO CON GIANLUCA GRIGNANI

Nel corso della serata delle cover, Luchè salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Gianluca Grignani, uno dei cantautori rock più iconici e amati della musica italiana. Uniti da una profonda stima artistica e da una sensibilità musicale affine, i due artisti daranno vita a un incontro inedito e carico di suggestioni, reinterpretando “Falco a metà” di Gianluca Grignani.





IL TOUR

Nel frattempo cresce l’attesa per il suo imponente percorso live: dopo il grandissimo trionfo del concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la scorsa estate, arrivano il “Luchè Arena Tour”, con tappe a Roma, Firenze, Torino, Eboli, Messina, Bari, Padova, Milano, e il prestigioso appuntamento dell’11 luglio 2026 alla Reggia di Caserta, uno show speciale che promette un impatto scenico e sonoro di livello internazionale.



