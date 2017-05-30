Luciano Spalletti lascia la Roma

Luciano Spalletti lascia la Roma

Luciano Spalletti lascia la Roma

Redazione Web

30 maggio 2017, ore 10:00

Il candidato numero uno come successore è l'attuale tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco

Era solo questione di tempo: Luciano Spalletti lascia la Roma. La notizia è stata con un comunicato ufficiale del presidente della società giallorossa, James Pallotta. Il N.1 della Roma – come d’abitudine – ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e sottolinea il record di punti e goal segnati, raggiunti sotto la guida di Spalletti quest’anno. Pallotta, però, non svela il nome del nuovo allenatore, che quasi certamente sarà Eusebio Di Francesco, autore del miracolo-Sassuolo ed ex-giocatore giallorosso. Questo nuovo annuncio e’ atteso nel giro di pochi giorni. Sempre ad ore, Spalletti si trasferirà all’Inter, che ha scelto l’ex-tecnico di Zenit San Pietroburgo e Roma, per ricostruire la squadra.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

    Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

  • Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

    Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

  • Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

    Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

  • La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

    La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

  • Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

    Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

  • Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

    Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

  • Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

    Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

  • Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

    Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

  • Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

    Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

Us Open, Jannick Sinner batte Bublik e accede ai quarti di finale dove sarà derby con Musetti

Us Open, Jannick Sinner batte Bublik e accede ai quarti di finale dove sarà derby con Musetti

L'italiano ha sconfitto il Kazako in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1 ed ora nei quarti di finale affronterà l'altro azzurro Lorenzo Musetti

Serie A, il Milan batte il Bologna con un gol di Modric; cadono le romane, salgono Atalanta e Udinese

Serie A, il Milan batte il Bologna con un gol di Modric; cadono le romane, salgono Atalanta e Udinese

Questi i risultati della domenica: Milan-Bologna 1-0, Roma-Torino 0-1, Sassuolo-Lazio 1-0, Atalanta-Lecce 4-1, Pisa-Udinese 0-1. In testa alla classifica la coppia Napoli-Juventus

Calcio, l'Italia annichilisce l'Estonia con un netto 5 a 0

Calcio, l'Italia annichilisce l'Estonia con un netto 5 a 0

L'avventura di Rino Gattuso sulla panchina azzurra inizia con una goleada sugli estoni nella terza gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026