Luciano Spalletti lascia la Roma

Il candidato numero uno come successore è l'attuale tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco

Era solo questione di tempo: Luciano Spalletti lascia la Roma. La notizia è stata con un comunicato ufficiale del presidente della società giallorossa, James Pallotta. Il N.1 della Roma – come d’abitudine – ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e sottolinea il record di punti e goal segnati, raggiunti sotto la guida di Spalletti quest’anno. Pallotta, però, non svela il nome del nuovo allenatore, che quasi certamente sarà Eusebio Di Francesco, autore del miracolo-Sassuolo ed ex-giocatore giallorosso. Questo nuovo annuncio e’ atteso nel giro di pochi giorni. Sempre ad ore, Spalletti si trasferirà all’Inter, che ha scelto l’ex-tecnico di Zenit San Pietroburgo e Roma, per ricostruire la squadra.

