Luigi Strangis a RTL 102.5: “Il mio nuovo Ep racconta della mia personalità libera. La notorietà? Sono lo stesso Luigi che è entrato a settembre ad Amici"

Luigi Strangis è il vincitore dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Ha vinto il “Premio delle radio” e anche il contest di Radio Zeta in cui gli ascoltatori hanno scelto il loro inedito di Amici preferito. Le preferenze per Luigi sono state oltre sessantamila. Il 3 giugno uscirà il suo primo Ep e il 9 giugno lo attende un evento speciale.



“Il 9 giugno sarà sul palco del Future Hits Live 2022 di Radio Zeta, insieme a tutti i numeri uno. Un onore per me, sarà stupendo. Non vedo l’ora che arrivi”, ha detto Luigi. “Sto pian piano realizzando tutto, ma sono molto felice”.



LA VITTORIA DI LUIGI STRANGIS AD AMICI

Cosa è successo da quando Luigi ha vinto “Amici di Maria De Filippi”? “C’è stata una festa di piazza nella mia città, è stato bellissimo sentire il calore di tutti”, ha detto il cantante. “In generale all’inizio non ti rendi conto di ciò che ti sta accadendo, poi nei giorni capisci che ti è cambiata la vita, però in bene”.

Dopo la vittoria, i concorrenti si sono riuniti in casetta. Cosa hanno fatto? “L’ultima notte ci siamo riuniti in una camera e abbiamo dormito tutti insieme, è stato come un pigiama party per rivivere le emozioni. Si è creato un legame particolare e quindi cerchi di stare lì a viverti tutto”, ha detto Luigi Strangis. “In questi giorni ci siamo risentiti, poco perché ci sono tante cose da fare”.

Che rapporto c’è tra i concorrenti? “L’amicizia resterà, ci stimiamo tutti e siamo felici. Dopo otto mesi, convivendo tutto con delle persone, è normale che si creino dei rapporti molto forti, nella casetta ho vissuto delle emozioni che fuori non ho vissuto, per me sono una famiglia”, ha raccontato il cantante. “Il bello era che c’erano sempre confronti, non c’era mai un andarsi contro. Facevamo cose diverse ma ci venivamo incontro e ci consigliavamo a vicenda”.

Anche con Alex ci sono stati molti momenti di confronto. “Tra noi c’è stima e rispetto e la stessa cosa è nei confronti del nostro lavoro”, ha precisato Luigi Stranigs.

Come ha reagito Luigi a cosa stava succedendo fuori? “Non mi rendevo conto di questo all’inizio”, ha detto il cantante. “Una volta uscito fuori sono rimasto sorpreso, anche perché è un privilegio stare a contatto con tante persone”.

Cerco di stare tranquillo e di restare quello che sono, di vivermela tranquillamente", ha raccontato Luigi. "Sono lo stesso Luigi che è entrato a settembre ad Amici".





E la notorietà?



IL PRIMO EP DI LUGI STRANGIS: “STRANGIS”

Il 3 giugno uscirà l’EP di Luigi Strangis. Luigi a chi domanda “Tienimi Stanotte”? “Lo sto chiedendo a me stesso. È giusto lasciarsi andare un po’”, ha raccontato Luigi. “Non sono un tipo che si lascia andare, che racconta tante cose di sé stesso. Questo è un augurio per me di vivere le mie emozioni, di non nascondermi. Maria De Filippi mi ha aiutato molto su questo aspetto, lei è stata un’insegnante di vita”.





LUIGI STRANGIS E LA FAMIGLIA

Luigi ha un ottimo rapporto con la sua famiglia. Il papà di Luigi lo ha fatto a crescere ascoltando tanta musica. “Mi ha fatto ascoltare i più grandi: Eric Clapton, Pino Daniele, i Nirvana”, ha raccontato Strangis. “Io sono nato con quelle cose lì. E infatti poi è partita anche la passione per la chitarra”.