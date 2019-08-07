Lukaku, sorpasso Inter, accelerazione dei nerazzurri

Redazione Web

07 agosto 2019, ore 15:36

Marotta ha alzato l'offerta, il Manchester United valuta la situazione, il giocatore ha già detto sì

Nelle ultime ore si è registrato il sorpasso dell'Inter sulla Juventus. E ora i nerazzurri sarebbero in pole position per arrivare a Romelu Lukaku; quando si parla di trattative di mercato, in condizionale è sempre d'obbligo, ma secondo diverse voci l'affare si potrebbe concludere in tempi brevi, anche perchè il mercato inglese chiuserà domani. L'Inter ha accelerato e ha alzato la sua offerta: inizialmente aveva proposto 70 milioni di euro, il Manchester United ne voleva 83, la nuova offerta nerazzurra si aggira sui 74-75 milioni. A questo punto lo United sembra prendere in seria considerazione l'offerta, magari aspettando ancora qualche ora per dare il tempo alla Juve per un eventuale rilancio. L'agente del giocatore, l'italiano Pastorello, è a Londra per incontrare i dirigenti del Manchester United e per caldeggiare la soluzione Inter. Lukaku infatti ha già espresso in modo chiaro il suo assenso al trasferimento in nerazzurro, convinto anche e soprattutto dalla figura di Antonio Conte. Nelle prossime ore sapremo.                                                

