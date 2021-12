Lutto nella Formula 1, è morto Frank Williams

Frank Williams, fondatore dell'omonima scuderia di Formula 1, è morto all'età di 79 anni. Williams era stato ricoverato venerdì per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Dopo Bruce Mclaren ed Enzo Ferrari scompare così l'ultimo grande costruttore che ha segnato la storia della Formula 1. Nato a South Shields, in Inghilterra, il 16 aprile 1942, figlio di un ufficiale della Raf e di una maestra, dopo una breve carriera di pilota e meccanico, fondò nel 1966 una propria scuderia, la Frank Williams Racing Cars. Per diversi anni il team automobilistico gareggiò in Formula 2 e Formula 3. Nel 1969 Williams passò alla Formula 1: acquistò il telaio di un vecchio modello di Formula 1 della Brabham e mise alla guida della vettura Courage, ottenendo due volte il secondo posto nelle prime gare disputate. Williams ottenne nel 1979 la prima vittoria con Clay Regazzoni, il primo titolo del Campionato mondiale piloti di Formula 1 nel 1980 con Alan Jones e il secondo nel 1982 con Keke Rosberg, oltre ai due titoli consecutivi del Campionato mondiale costruttori di Formula 1 nel 1980 e nel 1981. La Williams Honda fu la vettura da battere dalla fine del 1985 al 1987 e dopo una parentesi con i motori Judd la squadra inglese fu equipaggiata dai motori V10 Renault con i quali fu instaurato un dominio tecnico che sarebbe durato dal 1991 al 1997. Nel marzo del 1986, a causa di un incidente automobilistico in Francia, Williams subì la rottura della spina dorsale, che da allora gli paralizza le gambe, costringendolo su una sedia a rotelle. Sir Frank fino al 2012 ha fatto parte del consiglio di amministrazione della scuderia da lui fondata nel 1977. Negli ultimi anni, le deleghe alla figlia Claire, che pian piano ha preso il comando del team, fino a settembre 2020, momento del cambio di proprietà della Williams venduta al fondo d'investimenti statunitense Dorilton Cap.





Il ricordo dei colleghi

Immediati sono arrivati messaggi da tutto il mondo del motorsport e non. Il Presidente ed Ad della Formula 1, Stefano Domenicali, lo ricorda così: "Con Williams se ne va un gigante del nostro sport, ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori". Il pensiero di George Russell, attuale pilota Williams: "E' stato più di un capo, un mentore e un amico con chiunque abbia fatto parte di questa scuderia. Non scorderò mai le nostre risate ed è stato un onore gareggiare per lui ed essere una piccola parte di quanto ha lasciato alle sue spalle". Il presidente della FIA, Jean Todt: "Una notizia veramente triste. Sir Frank Williams lascia un'impronta indelebile nella storia della Formula 1. Era un pioniere, una personalità eccezionale e un uomo esemplare. Riposa in pace amico mio".