Lutto per Luis Enrique, muore la figlia di nove anni





Lutto nella famiglia di Luis Enrique, tra l’altro anche ex allenatore della Roma, del Barcellona. Scomparsa all'età di 9 anni la figlia, Xana Martinez, a causa di un osteosarcoma, un particolare tipo di tumore alle ossa. Da cinque mesi lottava contro questa malattia, cosa che aveva portato il tecnico a dimettersi dal ruolo di ct della Spagna. Lo ha annunciato lo stesso Luis Enrique sui propri profili social. Ha ringraziato i medici e tutto il personale degli ospedali dove è stata in cura. Ha salutato la figlia con un post : Sarai la nostra stella che guiderà la nostra famiglia . Riposa Xanita.