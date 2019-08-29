Lutto per Luis Enrique, muore la figlia di nove anni

Lutto per Luis Enrique, muore la figlia di nove anni

Redazione Web

29 agosto 2019, ore 22:36

Aveva un osteosarcoma, ha lottato per cinque mesi, con tutta la famiglia al fianco


Lutto nella famiglia di Luis Enrique, tra l’altro anche ex allenatore della Roma, del Barcellona. Scomparsa all'età di 9 anni la figlia, Xana Martinez, a causa di un osteosarcoma, un particolare tipo di tumore alle ossa. Da cinque mesi lottava contro questa malattia, cosa che aveva portato il tecnico a dimettersi dal ruolo di ct della Spagna. Lo ha annunciato lo stesso Luis Enrique sui propri profili social.  Ha ringraziato i medici e tutto il personale degli ospedali dove è stata in cura. Ha salutato la figlia con un post : Sarai la nostra stella che guiderà la nostra famiglia . Riposa Xanita.

