M5s, Di Maio, chiedo voto su Rousseau sul mio ruolo

È giusto che siate voi attivisti ad esprimervi, ha scritto sul Blog delle Stelle, gli unici a cui devo rendere conto del mio operato

Dopo la sconfitta elettorale del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sul blog del Movimento, ha chiesto di votare il suo ruolo tramite la piattaforma online Rousseau. "Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato", queste le parole di Di Maio sul blog delle stelle. "La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri - prosegue, polemizzando a chi lo attacca dall’interno - non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità, in questi anni ci ho sempre messo la faccia. A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del MoVimento". Inoltre, con riferimento a chi lo accusa di avere assunto troppe cariche, Di Maio ha scritto: "Non mi sono mai risparmiato. Mai avrei pensato che lavorare tanto potesse essere una colpa…”. Si vota domani dalle 10 alle 20​.

Argomenti

di maio rousseau voto

