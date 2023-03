Madame a RTL 102.5: «Sulla cover dell’album non ci sono né la mia faccia né il mio nome, l’amore è una cosa di tutti e non ha bisogno di firme»

Madame è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Paola Di Benedetto e Matteo Campese. Durante ‘The Flight’, l’artista ha raccontato in radiovisione la partecipazione alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, il suo nuovo progetto discografico “L’Amore”, e il suo prossimo show al Mediolanum Forum di Assago.

“L’AMORE”, IL NUOVO ALBUM DI MADAME

Uscirà domani, 31 marzo, “L’Amore”, il nuovo album di Madame. I brani sono stati tutti scritti dall’artista vicentina, che a RTL 102.5 racconta: «Dopo due anni di lavoro sono contenta che esca. La cover è tutta rossa, mi è venuto spontaneo non mettere né la mia faccia né il mio nome, l’amore è una cosa di tutti e non ha bisogno di firme».

Per la prima volta, in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Quanto forte ti pensavo”, brano inedito contenuto nel nuovo disco. «’Quanto forte ti pensavo’, è un brano arrivato casualmente, sia nel ritmo che nelle parole», racconta Madame.