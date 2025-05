Madonna a Tel Aviv, canterà due brani a Eurovision

Madonna proverà nel pomeriggio le due canzoni che interpreterà sabato sera durante la finale dell'Eurovision in corso a Tel Aviv. Giunta ieri sera in città, la pop star americana ha preso alloggio in un grande albergo sul lungomare dove le è stato riservato l'intero ultimo piano. L'artista, che ieri ha annunciato la sua partenza per Israele respingendo così gli inviti a non partecipare alla manifestazione da parte del Movimento di boicottaggio dello stato ebraico, canterà due brani, uno dall'album in uscita a giugno “Madame X” e la hit “Like a Prayer”. L'arrivo dell'artista è stato preceduto dall'atterraggio in Israele dell'aereo con tutte le attrezzature necessarie all'esibizione della cantante. Madonna ha invece utilizzato l'aereo del magnate israeliano di origine canadese Sylvan Adams, grande sponsor della sua partecipazione all'Eurofestival. Adams da appassionato di biciclette è stato l'artefice dello svolgimento dell'ultimo Giro d'Italia in Israele . Inoltre ha contribuito in maniera determinante alla presenza della cantante americana, già molto legata a Israele dove si è già esibita nel 2009 e nel 2012. Non è escluso che nella sua permanenza in Israele, Madonna, che segue la Kabbalah, la mistica ebraica, possa vedere il premier Benyamin Netanyahu e sua moglie Sarah.​

