Mafia, maxi blitz Polizia e Fbi, sequestro beni da 3 milioni euro

Redazione Web

17 luglio 2019, ore 09:10

19 arrestati, svelato legame tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense

Più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (FBI) di New York hanno eseguito stamattina arresti e fermi, disposti dalla Dda del capoluogo siciliano, di boss e gregari del mandamento mafioso di Passo di Rigano (Palermo). Il blitz, denominato "New connection", ha svelato il forte legame tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense, in particolare il potente Gambino Crime Family di New York. Sequestrati beni per oltre 3 milioni tra mobili, immobili e quote societarie. I 19 arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati c'è anche un sindaco, si tratta di Salvatore Gambino, primo cittadino di Torretta, un paese della provincia di Palermo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. L'inchiesta, coordinata dalla Dda guidata dal procuratore Francesco Lo Voi, ha fatto emergere anche la forte capacità pervasiva, da parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, sull'economia del quartiere. Ciascun uomo d'onore, nel clan, aveva un ruolo e una mansione specifica nella gestione degli affari. Nel mandamento, inoltre, ogni attività economica - dalla fornitura alimentare, all'ingrosso, alla gestione dei giochi e delle scommesse online - era controllata dalla mafia che gestiva anche il racket delle estorsioni.​

Fbi
mafia
Polizia

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

i legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per aver ucciso la sua fidanzata. E adesso, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, pensano alla possibilità di una revisione della condanna

Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

I due avrebbero dovuto passare la notte al Rifugio Quintino Sella, il soccorso alpino valdostano li ha rivenuti sul Castore dopo un paio di tentativi

Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

Nei prossimi giorni il maltempo si estendera anche al sud, al nord si passerà dai quaranta gradi ai venticinque, la vittima si è registata ad Enna