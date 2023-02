Mahmood e Blanco raccontano a RTL 102.5 il ritorno all'Ariston con il brano 'Brividi'

Manca sempre meno all’inizio della 73ª edizione del Festival di Sanremo. C’è grande attesa, non solo per l’inizio della gara ma anche per gli ospiti che si alterneranno sul palco. Super ospiti di stasera saranno Mahmood e Blanco che canteranno ‘Brividi’, la canzone vincitrice dello scorso festival.

BLANCO, COSA’HA FATTO PER FARSI LECCARE L’ORECCHIO DAL CANE BLU DEL VIDEOCLIP DE ‘l’ISOLA DELLE ROSE’. IL RACCONTO ESCLUSIVO A RTL 102.5

L’anno scorso Mahmood e Blanco si sono presentati sul palco con le bici di diamanti, citate nel testo di ‘Brividi’, il brano vincitore del Festival di Sanremo. In diretta su RTL 102.5 Blanco racconta in esclusiva una sfortunata avventura con la famosa ‘bici di diamanti’. «Quest’estate sono andato in ospedale perché mi sono tagliato il polpaccio con la bici di diamanti. Mi sono dovuto operare. Quest’estate mi si sono rotti i condizionatori in casa nuova, allora mio padre mi ha portato questo condizionatore e dovevo portarlo a mano su per le scale. Mi ero appena svegliato, mi è caduto sulla bici di diamanti che era lì e nel cadere la bici mi ha tagliato il polpaccio», racconta Blanco a RTL 102.5.

In diretta in radiovisione Blanco svela anche un retroscena del videoclip de ‘L’isola delle rose’, il suo nuovo singolo: «Per riuscire a farmi leccare l’orecchio dal cane blu del video ho dovuto mettere dei wurstel dietro l’orecchio», conclude.