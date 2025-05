Mahmood, la versione per non udenti di Soldi è virale, ecco il video

Secondo gli ultimi dati riportati da iTunes, “Soldi” di Mahmood continua a scalare le classifiche internazionali, risultando il brano più ascoltato a Cipro, in Austria, a Malta e in Grecia, mentre è il secondo in Spagna e Israele e il terzo in Romania e Lussemburgo, e su Spotify ha conquistato da tempo ormai la top 10 come brano più ascoltato. Durante l’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, dove il cantante italiano si è classificato al secondo posto, una televisione olandese ha trasmesso una versione in lingua dei segni della canzone vincitrice del sessantanovesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il video ha immediatamente fatto il giro del web per l’enfasi con cui l’interprete olandese ha riportato nella lingua internazionale dei segni la hit del cantante milanese. Durante la manifestazione musicale europea la canzone, data per favorita, è arrivata seconda, dopo il brano Arcade di Duncan Laurence. Fino a qualche anno fa era difficile parlare di musica per non vedenti, ma oggi per fortuna questo mondo si sta sempre più avvicinando al linguaggio dei segni. In Italia già da tempo si traducono in LIS molte canzoni.