Mahmood, venerdì esce il nuovo singolo, Barrio

Mahmood, venerdì esce il nuovo singolo, Barrio

Mahmood, venerdì esce il nuovo singolo, Barrio

Redazione Web

26 agosto 2019, ore 18:00

Il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo: "Nel nuovo brano esalto il mix delle culture diverse"

Mahmood è pronto per tornare. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Soldi”, il secondo posto all’Eurovision e aver infranto il record di canzone italiana più ascoltata di sempre in streaming, il cantante di Gratosoglio tornerà venerdì 30 agosto con un nuovo brano, “Barrio”, che in spagnolo significa quartiere. “Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni”, racconta al Corriere della Sera. “E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla”. Il brano è stato prodotto dallo stesso duo vincente di Sanremo, Charlie Charles e Dardust, all’anagrafe Dario Faini. Quello stesso duo che ha realizzato anche Calipso, canzone in gara per la Power Hits Estate, cantata da Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e, appunto, Mahmood. Visto lo straordinario successo di “Soldi” anche all’estero, Mahmood girerà l’Europa in tour da ottobre, con otto date nelle principali capitali.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

    Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

  • “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears” di Sabrina Carpenter e “Space” di Zerb, Odeal And Victor Ray

  • Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

    Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

  • “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

    “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

  • Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

    Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

    Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciamene un po’ ” di Tommaso Paradiso

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciamene un po’ ” di Tommaso Paradiso

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

“ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

“ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

In diretta l’artista racconta il nuovo album e il primo concerto a San Siro

Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

Nel corso di “The Flight”, la cantante ha presentato “Ma io sono fuoco”, il suo ultimo album rilasciato lo scorso venerdì