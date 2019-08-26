Mahmood, venerdì esce il nuovo singolo, Barrio

Il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo: "Nel nuovo brano esalto il mix delle culture diverse"

Mahmood è pronto per tornare. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Soldi”, il secondo posto all’Eurovision e aver infranto il record di canzone italiana più ascoltata di sempre in streaming, il cantante di Gratosoglio tornerà venerdì 30 agosto con un nuovo brano, “Barrio”, che in spagnolo significa quartiere. “Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni”, racconta al Corriere della Sera. “E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla”. Il brano è stato prodotto dallo stesso duo vincente di Sanremo, Charlie Charles e Dardust, all’anagrafe Dario Faini. Quello stesso duo che ha realizzato anche Calipso, canzone in gara per la Power Hits Estate, cantata da Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e, appunto, Mahmood. Visto lo straordinario successo di “Soldi” anche all’estero, Mahmood girerà l’Europa in tour da ottobre, con otto date nelle principali capitali.

