Malore nella notte per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, attualmente è ricoverato in terapia intensiva

Sono giudicate stabili, ma gravi, al momento, le condizioni di salute del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro . Il primo cittadino della città lagunare è stato portato ieri, in serata, alle 23.02, in codice rosso, all'ospedale di Padova, dopo essere stato colto da un malore, mentre si trovava ad una cena con amici, a Borgoricco. "Era cosciente seppur provato da un evento acuto", hanno precisato i sanitari facendo capire che si sia trattato di un infarto. Poco prima delle 04.00 del mattino, dopo che il quadro clinico si è stabilizzato, Brugnaro è stato trasferito dal pronto soccorso al reparto di terapia intensiva, per motivi prudenziali, come è stato scritto in una nota ufficiale.





Una notte tranquilla

Lo staff di Brugnaro non ha fornito ulteriori indicazioni sulla situazione del sindaco , ma ci ha pensato una nota dell'ospedale. "Il primo cittadino di Venezia ha trascorso una notte tranquilla, ma è stato deciso di trattenerlo ancora in osservazione per completare tutti gli accertamenti necessari per appurare la natura del suo malore", è stato chiarito in un comunicato dell'Azienda ospedaliera di Padova.





Messaggi per una veloce guarigione