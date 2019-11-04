Maltempo, ancora allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria

Redazione Web

04 novembre 2019, ore 11:00
agg. 11 novembre 2019, ore 12:28

Ieri frane e inondazioni in Liguria, per oggi sono attese invece intense mareggiate

Prosegue anche oggi l'allerta maltempo sull'Italia: in particolare sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria. Allerta gialla invece per quanto riguarda Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Nel Salernitano, inoltre, oggi rimarranno chiuse le scuole. Ieri in Liguria si sono verificate frane e inondazioni da levante a ponente. Sono attese per la giornata di oggi, invece, mareggiate intense su tutta la costa, da Ventimiglia a Sarzana, con onde oltre i 4,5 metri. Quello atteso potrebbe essere "un evento intenso", ha detto ieri il governatore ligure Toti, ma fortunatamente non delle proporzioni della mareggiata del 2018. Come spiegato da Arpal, l'Agenzia regionale per l'ambiente, nelle scorse ore le raffiche di vento intense hanno toccato i 166 km/h a Giacopiane, in provincia di Genova. In aumento da ieri il moto ondoso, che già in serata ha visto superati i 3 metri di altezza e gli 8 secondi di periodo, l'intervallo fra un'onda e l'altra, mentre il picco potrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi.

