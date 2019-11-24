Maltempo, disagi alla circolazione ferroviaria, sale il Po

Allagati i murazzi di Torino, dove è stata annullata la maratona

Forti disagi in tutta Italia per l'ondata di maltempo che sta attraversando il Paese da diverse ore. La piena del Po ha superato la soglia di guardia. Allagati a Torino i Murazzi e il Borgo Medievale. Sotto osservazione le aree del Meisino e del Fioccardo per possibili allagamenti nelle prossime ore. Sempre a Torino è stata annullata causa maltempo la maratona, in programma questa mattina. La ferrovia Cuneo-Nizza-Ventimiglia è interrotta, tra Limone e Ventimiglia, per una bufera di neve. Problemi alla circolazione ferroviaria anche sulla linea Alessandria-Acqui-San Giuseppe-Savona, interrotta nel tratto Acqui-San Giuseppe per una frana, e nella tratta San Giuseppe-Savona per rami sulla linea. Liguria fortemente colpita, con circa 270 persone isolate nel quartiere collinare di Marmorassi, nel Comune di Savona, a causa di una grande frana sulla strada d'accesso alla zona.

