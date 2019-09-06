Maltempo, in Liguria 16 mila fulmini e vento a 120 km/h

Maltempo, in Liguria 16 mila fulmini e vento a 120 km/h

Maltempo, in Liguria 16 mila fulmini e vento a 120 km/h

Redazione Web

06 settembre 2019, ore 14:00 , agg. alle 14:15

Tanti interventi dei vigili del fuoco, pioggia a Levante, allerta gialla

Nella sola notte scorsa, su Genova e sul ponente genovese, interessati dall'allerta gialla, si sono abbattuti circa 16 mila fulmini e vento forte di burrasca interessati. Secondo Arpal, poco dopo la mezzanotte, le raffiche di vento hanno raggiunto in alcune zone i 120 km all'ora. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti. Scarsa la pioggia in città anche se sull'estremo levante genovese ha grandinato. Su altre zone del Levante ligure, invece, sono state raggiunte cumulate importanti come a Luni, a Marinella di Sarzana e Sarzana e alla Spezia dove continua a piovere. Intanto in queste ore in  quasi tutta l'Italia si sta verificando un calo di temperature, con nuvole e precipitazioni.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale

    Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale

  • Parma: neonati seppelliti in giardino, Chiara Petrolini avrebbe facoltà di intendere e volere

    Parma: neonati seppelliti in giardino, Chiara Petrolini avrebbe facoltà di intendere e volere

  • Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un' auto mentre era in bici, il conducente è scappato

    Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un' auto mentre era in bici, il conducente è scappato

  • Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa

    Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa

  • Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

    Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

  • Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

    Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

  • Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

    Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

  • In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

    In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento il 22 ottobre

Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

Anche il padre ha problemi psicologici, l'allarme è stato lanciato da un passante, la coppia si era attivata per avviare la procedure di avviamento di affidamento e adozione

Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

Gli abusi in cantina, iniziati nel 2021, l'orco ha 52 anni , è positivo ad un batterio la cui trasmissione alla bimba ha rivelato le violenze durate due anni