Maltempo, in Liguria 16 mila fulmini e vento a 120 km/h

Nella sola notte scorsa, su Genova e sul ponente genovese, interessati dall'allerta gialla, si sono abbattuti circa 16 mila fulmini e vento forte di burrasca interessati. Secondo Arpal, poco dopo la mezzanotte, le raffiche di vento hanno raggiunto in alcune zone i 120 km all'ora. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti. Scarsa la pioggia in città anche se sull'estremo levante genovese ha grandinato. Su altre zone del Levante ligure, invece, sono state raggiunte cumulate importanti come a Luni, a Marinella di Sarzana e Sarzana e alla Spezia dove continua a piovere. Intanto in queste ore in quasi tutta l'Italia si sta verificando un calo di temperature, con nuvole e precipitazioni.