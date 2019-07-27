Maltempo, nel torinese si contano i danni della perturbazione

Maltempo, nel torinese si contano i danni della perturbazione

Maltempo, nel torinese si contano i danni della perturbazione

Redazione Web

27 luglio 2019, ore 11:00

Ferita una donna colpita da un albero nel capoluogo, Vigili del fuoco in azione, 150 gli interventi nella notte

Si contano i danni a Torino per il violento nubifragio che nella tarda serata di ieri si è abbattuto sulla città e sull'area metropolitana. Decine di alberi sono caduti nei quartieri Aurora e Falchera e sulla tangenziale Nord di Torino dove un ramo è finito su un furgone ferendo la conducente. Allagamenti ad Aurora, in via Aosta e corso Vercelli, a causa dei tombini che non hanno consentito all’acqua di defluire. Allagamenti anche a Venaria e Borgaro. Per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata, sono stati temporaneamente chiusi i caselli di accesso a Settimo Torinese e Falchera. A Torino la caduta di alcuni alberi ha creato problemi alla linea tranviaria. Dalle 21.30 sino a questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 150 interventi. Resta per tutta la giornata l'allerta gialla, sul Piemonte, per i forti temporali previsti nella giornata di oggi.

