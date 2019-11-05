Maltempo, sindaco non chiude scuole, insultato sui social

Redazione Web

05 novembre 2019, ore 17:00
agg. 08 novembre 2019, ore 15:37

Accade nel Napoletano. Primo cittadino, non è una ragazzata

Sindaco non chiude le scuole per il maltempo e viene bersagliato di insulti, anche pesanti, sui social. Accade a Giugliano (Napoli) dove il sindaco Antonio Poziello ha deciso di tener le scuole aperte mentre altrove oggi sono state chiuse. E' bastato questo per ricevere insulti inqualificabili. A dare notizia dell'accaduto, sempre sui social, è lo stesso primo cittadino che ha scritto: "Cosa alleviamo? Vien da chiederselo. Campioni o bulli? Se ragazzini delle scuole medie o superiori danno sfoggio di tal eloquio immaginifico perché arsi dal desiderio di saltare una giornata di scuola con la scusa del maltempo, non possiamo liquidare la cosa come semplice ragazzata". "Non sono innocenti commenti. C'è da credere che verso i loro coetanei tale violenza verbale possa raggiungere livelli ancora più preoccupanti. Quel che è certo è che le scuole e le famiglie non ci fanno una bella figura, anzi. Se questi sono i cittadini di domani, abbiamo perso in partenza" conclude Poziello. 

