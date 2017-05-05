Manichini con la maglia della Roma impiccati davanti al Colosseo

Circolano da questa notte foto e video riguardo uno striscione che recita: "Un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa". I tre manichini indossavano le maglie di Daniele De Rossi, Mohamed Salah e Radja Nainggolan. Resta da capire se gli autori del gesto siano ultras laziali o romanisti: un filmato mostra un gruppo di 20-30 persone mentre srotola lo striscione.

Il ministro dello sport Lotti ha commentato: "Questo non è sport, lo sport ed il calcio sono sempre un gioco ed a questo dobbiamo far riferimento".