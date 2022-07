Manita Francia all’Italia, 5-1 nell’esordio delle azzurre al campionato Europeo di calcio femminile

Una partita da dimenticare per le azzurre della Ct Bertolini che all’esordio dell’Europeo femminile perde pesantemente con la Francia. Le transalpine hanno vinto 5-1 in una partita che è stata da incubo nella prima frazione di gioco, quando le avversarie anno realizzato i cinque gol. Troppo forte per l'Italia la squadra francese che arrivava da sedici vittorie consecutive.





Incubo primo tempo

A Rotherham azzurre, inesistenti nella prima frazione di gioco. Da segnalare solo un'occasione fallita da Bonansea, le avversarie hanno cominciato a dettare gioco. I Cinque gol realizzati potevano essere anche di più. Nella ripresa le avversarie hanno un po’ rallentato e l’Italdonne ha segnato il gol della bandiera con la subentrata Martina Piemonte. Su dodici partecipazione alla fase finale dell’Europeo, per le azzurre è la seconda volta che subisce cinque gol. Era successo nel 2005, quando le azzurre persero 5-3 contro la Norvegia, anche allora si giocava in Inghilterra. Le azzurre torneranno in campo giovedì contro l’Islanda che oggi ha pareggiato 1-1 con il Belgio.





È mancato il coraggio

Lo aveva chiesto alla vigilia la Ct Bertolini, "coraggio e sacrificio", ma nella sfida di Rotherham non si è visto nulla. La Francia ha dominato per tutta la partita. Le avversarie sono candidate ad arrivare fino in fondo al torneo. Scatenata, e devastante in avanti, Geyoro, autrice di una tripletta, e molto bene anche Katoto, con gol e assist. A caldo, al termine della partita, la Ct Milena Bertolini ha deto che “Abbiamo affrontato una squadra forte, superiore a noi, ma abbiamo probabilmente sbagliato il primo tempo” aggiungendo che “non siamo riuscite a fare quello che avevamo studiato e abbiamo esaltato le loro qualità”. Poi ha sottolineato che “abbiamo sbagliato ciò che ci eravamo ripromesse di fare. La prima palla gol ci ha illuso e fatto credere che potessimo giocare a viso aperto, ma con la Francia non puoi farlo. Poi abbiamo preso due gol e ne abbiamo risentito, poi dopo il terzo abbiamo mollato".