Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

Un timing serrato quello per il via libera alla Legge di Bilancio. Oggi alle 18.40 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. E' prevista, poi, una seduta notturna a partire dalle 22. Il voto finale si terrà nella mattinata di domani entro le 13 con dichiarazioni di voto a partire dalle 11 in diretta tv. Un rush finale accompagnato dalle polemiche delle opposizioni che accusano il governo di aver ridotto il Parlamento a "passacarte" con un dibattito ancora una volta "mortificato". Il riferimento è al fatto che il testo è approdato alla Camera blindato, senza alcuna possibilità di modifica visto che la terza lettura è preclusa, pena l'esercizio provvisorio. Restano le critiche delle minoranze nel merito delle misure di una manovra, dicono i 5 Stelle, che toglie ai ceti più bassi per dare ai ricchi, “con la quale - accusa il Pd - il governo ci porta in un vicolo cieco".

PD, STOP FORZATURE SULLA MANOVRA IN FUTURO

Lo mette nero su bianco il Partito Democratico "La Camera dei deputati non ha potuto esaminare la manovra in modo corretto. Si è trattato di un grave strappo istituzionale da parte del governo e della maggioranza che non può e non deve costituire un precedente". I deputati Dem tornano sulla compressione dei tempi d'esame da parte dell'esecutivo e su questo tema, le minoranze, riescono a far inserire nel parere della commissione Affari Costituzionali un monito per il futuro. "È auspicato che - si puntualizza nel parere di maggioranza - in futuro siano assicurate condizioni e tempi tali da consentire un congruo esame del disegno di legge di bilancio da parte di entrambi i rami del Parlamento".