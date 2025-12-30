Manovra, l’annuncio del ministro dell’Economia Giorgetti: “Stop all’aumento dell’età pensionabile dal 2027”

Fisco, lavoro, imprese, famiglie, le pensioni ma anche l'oro e i pacchi postali: via libera finale alla Camera alla manovra da 22 miliardi con 216 sì, 126 voti contrari e 3 astensioni. E sul mese in più per andare in pensione dal 2027 ed allineare le soglie all'aspettativa di vita arriva il commento a caldo del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "Nel corso del 2026, se le cose continueranno andare bene sui conti pubblici come sono andati fino a oggi, cercheremo anche di ridurre quel mese in più che partirebbe dal 2027".

Le micro-misure

Ma non solo. Dallo psicologo in azienda alle galline senza gabbia, dai cammini religiosi al 'compleanno' del Teatro alla Scala. Anche quest'anno la manovra contiene una miscellanea di micro-misure, con tanto di nuovi Fondi.

FONDO AIUTO PSICOLOGICO. Arriva il fondo per il benessere psicologico istituito presso il ministero del Lavoro con una dotazione di 1 milione di euro nel 2026 e di pari importo nel 2027 per incentivare le aziende a rafforzare o introdurre sistemi di aiuto psicologico per i dipendenti e di implementare gli sportelli di sostegno agli studenti nelle università.

FONDO MOBILITA' DISABILI. Arriva al Mit il fondo per sostenere la mobilità delle persone disabili con dotazione di 1 milione di euro all'anno nel 2026 e pari importo nel 2027.

FONDO ANIMALI SENZA GABBIE. Nasce il nuovo fondo al ministero per l'Agricoltura per la conversione verso metodi di allevamento 'cage-free' senza gabbia, per favorire la sostenibilità e benessere animale. La dotazione è pari a 500mila euro nel 2026 e 1 milione di euro nel 2027.

FONDO MOBILITA' PEDIATRICA. Si istituisce un fondo per sostenere le spese di mobilità per i genitori di bambini malati con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2026 e 2027 (1 milione nel biennio).

FONDO OBESITA' ADOLESCENTI. Fondo da 2 milioni di euro per il 2026 e 2027 per il programma per la prevenzione e gestione dell'obesità in adolescenza.

FONDO CELIACHIA. Istituzione di un fondo per la prevenzione e informazione sulla celiachia con dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028. (

RATEIZZAZIONE QUOTE LATTE. Rateizzazione in 10 anni per il pagamento delle multe per le quote latte per le aziende agricole in difficoltà.

CAMMINI SAN FRANCESCO. Contributo di 30.000 euro per l'Associazione 'Vie e Cammini di San Francesco'. Riconoscimento di 'Destinazione turistica di qualità' per comuni con popolazione fino a 30.000. Spesa di 500.000 euro per la promozione delle destinazioni turistiche di qualità.

GRANDE MAXXI. Spesa da 500mila euro nel 2027 per lo sviluppo dei poli museali innovativi, destinati equamente ai progetti 'Grande Maxxi' e 'Maxxi Med' a Messina del museo di arte contemporanea Maxxi di Roma.

+5 MLN PER I 250 ANNI DELLA SCALA DI MILANO. E' incrementata di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2028 per erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

PARCO GRAN PARADISO. Per il triennio 2026-28 l'Ente Parco Gran Paradiso è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche con scorrimento delle graduatorie, cinque unità di personale amministrativo e tecnico (4 funzionari e un assistente) e un assistente della sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo nel 2025.

1 MLN A MATERA CAPITALE CULTURA. Un milione di euro nel 2026 per Matera 'Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo'.

ANTISEMITISMO. Si autorizza una spesa di 300mila euro per comuni con più di 80.000 abitanti da destinare ad eventi per il contrato all'antisemitismo e la promozione di valori di pace e interculturalità.

LETTURA. Il ddl prevede un contributo da 100mila euro per il 2026 e 2027 per l'Associazione degli editori indipendenti (Adei) per progetti di educazione alla lettura nelle aree svantaggiate.

OBBLIGO REGISTRO ECONOMIA CIRCOLARE. Il disegno di legge introduce l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per enti e imprese che trattano rifiuti. Esclusioni per consorzi e produttori di rifiuti specifici.

SITI CONTAMINATI. Contributo di 300.000 euro per il 2026 e 2027 all'Istituto Superiore di Sanità per garantire l'attività del progetto epidemiologico Sentieri per monitorare lo stato di salute delle popolazioni residenti vicino a siti contaminati.

DECARBONIZZAZIONE INDUSTRIA ACCIAIO. Contributo di 35 milioni di euro per il 2026-28 per la produzione di acciaio inossidabile a bassa impronta di carbonio. Si fissano soglie di riferimento per l'uso di energia elettrica nella produzione.

RICERCA E SVILUPPO. Contributo di 100.000 euro per l'anno 2026 per l'Agenzia Industrie Difesa.

ANIMALI SEQUESTRATI. La manovra stanzia 1 milione di euro per il 2026 e 2027 per la custodia di animali coinvolti in combattimenti.

SOCCORSO ALPINO. Stanziamento di 100mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'associazione Alpenverein Südtirol per attività di soccorso alpino e per il sostegno a formazione e manutenzione della rete escursionistica.

INCLUSIONE E SPORT. Spesa di 200mila euro per il Comune di Trento per progetti sportivi con l'obiettivo di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione.

NUOVO GIOCO WIN FOR ITALIA TEAM'. Arriva il nuovo gioco a sorte 'Win for Italia team' per finanziare il Comitato olimpico nazionale. Il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta.

MILANO-CORTINA, OLTRE 114 MLN IN 2026 PER POLIZIA. Oltre 114 milioni di spesa autorizzati per il Viminale per incrementare i servizi delle forze di polizia anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali.

20 MLN PREVIDENZA COMPLEMENTARE FORZE ORDINE. Venti milioni l'anno a partire dal 2026 per il fondo per l'integrazione delle forme pensionistiche complementari delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

+30 MLN FAMIGLIE VITTIME INFORTUNI LAVORO. Viene incrementato con 30 milioni per il 2026 e 27 milioni a decorrere dal 2027 il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

14 MLN PER 317 ASSUNZIONI A TERMINE PATTO UE MIGRANTI. Oltre 14 milioni per le assunzioni a termine nel quadro del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il fabbisogno complessivo di personale è pari a 240 funzionari e 77 assistenti, per un totale di 317 unità, da assumere con contratto a termine.



