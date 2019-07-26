Manovra, Salvini, se non c'è il taglio delle tasse, o me o Tria

26 luglio 2019, ore 20:00
Ultimatum del leader della Lega sulla flat tax, il premier Conte all’Unione Europea: “Basta austerità”
Decreto Infrastrutture, in arrivo l’aumento dei pedaggi autostradali dal primo agosto. Per tutti i veicoli
Le opposizioni sono sulle barricate. La leader Pd Elly Schlein: “Tasse e propaganda, nient'altro. Anche oggi Giorgia Meloni prova a mettere una tassa in più, stavolta sugli italiani che vanno in vacanza”. Malumori e perplessità pure dentro Fratelli d’Italia
Il Pd conferma il sostegno a Sala: “Ma servono garanzie e una svolta”, il nodo San Siro e l’addio di Tancredi
Dopo l’incontro con il sindaco, i Dem ribadiscono l’appoggio ma chiedono discontinuità. La crisi sull’urbanistica diventa banco di prova. Sullo sfondo, la delicata partita della vendita di San Siro
Regionali, Conte (M5S) ‘sblocca’ Ricci (PD), la segretaria Dem Elly Schlein: “Adesso andiamo a vincere”
Il leader 5 Stelle: “Non ci sono ragioni per un passo indietro sul candidato nelle Marche, nonostante l’inchiesta in corso”. Al contempo però l’ex presidente del Consiglio frena sull’alleanza organica del centrosinistra: “Noi pentastellati siamo indipendenti”