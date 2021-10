Manuel Agnelli a RTL 102.5 presenta l’ultima puntata dei Bootcamp di X FACTOR 2021, settimana prossima iniziano gli Home Visit

I CLICHE’ DEL ROCK ‘N’ ROLL TORNANO AD AVERE UN SENSO

Gli anni scorsi, una delle cose che tu notavi spesso, in particolar modo quando arrivavano le band, era la ripetizione dei clichè del rock. Quest’anno c’è più autenticità o siamo ricaduti negli stessi errori?

“In realtà anche l’anno scorso alcuni gruppi hanno rielaborato i pezzi in maniera fresca e personale utilizzando , come i Little Pieces of Marmelade. La parola rock la puoi interpretare in mille modi. Quando un gruppo riesce a mischiare le influenze e reinterpretarle in maniera personale ha senso di esistere. Negli ultimi due anni, e soprattutto quest’anno, i ragazzi molto giovani si stanno avvicinando al rock per la prima volta. Per loro i clichè non sono tali, perché certe cose non le hanno mai vissute, a differenza nostra non le hanno mai viste. Noi li abbiamo già visti mentre loro no. Forse anche i clichè tornano ad avere un senso, perché parlano un linguaggio che i ragazzi non hanno mai ascoltato prima”