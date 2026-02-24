Mara Sattei a Sanremo con “Le cose che non sai”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Diana Consolazio

24 febbraio 2026, ore 20:50

Per la sua seconda partecipazione alla kermesse l’artista sceglie un brano che racconta la sua storia d’amore con Alessandro Donadei

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai”, una canzone d’amore che l’artista dedica al suo compagno. Questa sarà la sua seconda esperienza alla kermesse, dopo il debutto nel 2023 con “Duemilaminuti”, brano firmato da Damiano David. In questa edizione si presenta con un pezzo autobiografico, che racconta un momento molto felice della sua vita. Sanremo diventa quindi il palco giusto per presentare un brano che darà il via a un nuovo progetto.

Il significato del brano

Le cose che non sai di me” racconta l’inizio della storia d’amore con il fidanzato Alessandro Donadei, anche tra gli autori della canzone, con cui Mara Sattei convolerà presto a nozze. È un brano nato durante una sessione in studio: una canzone sincera, accogliente e molto intima.


Testo “Le cose che non sai di me”

Quando sei con me

Il cielo sai che c’è

Mi ricorda l’estate

E Trastevere

Inizia a dipingere

Sopra tutte le case

Di quel rosa chiaro

Zucchero filato

Non sai quante volte

Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile

Questa vita che

Mischia tutte le carte

Noi bambini che

Pensano a ridere

Con dentro sogni giganti

E ci addormentiamo

Qui davanti a un film

Non sai quante volte

Penso domani ce ne andiamo via

Ma quanto è bella la follia?

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Quando son con me

Quelle lacrime

Sono la pioggia d’estate

Sopra il tetto guardo quella gente che

Si abbraccia e ride e sembra semplice

E le stelle quei pensieri che nel cielo

Restano per non scordarli mai

È tutto ciò che non ho fatto mai

È vivere la vita come vuoi

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Ma in fondo

Tutte le volte che ho paura

E mi sento perdere

Ma poi con te

So sentire

Anche quando inizia a piovere

Sopra quelle domande, forse

Tu resta qui

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre


Gli Autori del brano

“Le cose che non sai di me”

di S. Mattei - E. Brun - D. Mattei - A. Donadei - S. Mattei

Ed. Me Next/Thasup/Sony Music Publishing (Italy)/

Hermann/Tuttomoltobenegrazie


Argomenti

Festival di Sanremo
Mara Sattei
Musica
Radioshow
Sanremo 2026
Testi Sanremo

