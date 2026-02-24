Mara Sattei a Sanremo con “Le cose che non sai”: il testo e il significato del brano in gara al Festival
24 febbraio 2026, ore 20:50
Per la sua seconda partecipazione alla kermesse l’artista sceglie un brano che racconta la sua storia d’amore con Alessandro Donadei
Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai”, una canzone d’amore che l’artista dedica al suo compagno. Questa sarà la sua seconda esperienza alla kermesse, dopo il debutto nel 2023 con “Duemilaminuti”, brano firmato da Damiano David. In questa edizione si presenta con un pezzo autobiografico, che racconta un momento molto felice della sua vita. Sanremo diventa quindi il palco giusto per presentare un brano che darà il via a un nuovo progetto.
Il significato del brano
“Le cose che non sai di me” racconta l’inizio della storia d’amore con il fidanzato Alessandro Donadei, anche tra gli autori della canzone, con cui Mara Sattei convolerà presto a nozze. È un brano nato durante una sessione in studio: una canzone sincera, accogliente e molto intima.
Testo “Le cose che non sai di me”
Quando sei con me
Il cielo sai che c’è
Mi ricorda l’estate
E Trastevere
Inizia a dipingere
Sopra tutte le case
Di quel rosa chiaro
Zucchero filato
Non sai quante volte
Ho cercato di volare via lontano
Sembra facile
Questa vita che
Mischia tutte le carte
Noi bambini che
Pensano a ridere
Con dentro sogni giganti
E ci addormentiamo
Qui davanti a un film
Non sai quante volte
Penso domani ce ne andiamo via
Ma quanto è bella la follia?
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Quando son con me
Quelle lacrime
Sono la pioggia d’estate
Sopra il tetto guardo quella gente che
Si abbraccia e ride e sembra semplice
E le stelle quei pensieri che nel cielo
Restano per non scordarli mai
È tutto ciò che non ho fatto mai
È vivere la vita come vuoi
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Ma in fondo
Tutte le volte che ho paura
E mi sento perdere
Ma poi con te
So sentire
Anche quando inizia a piovere
Sopra quelle domande, forse
Tu resta qui
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Gli Autori del brano
“Le cose che non sai di me”
di S. Mattei - E. Brun - D. Mattei - A. Donadei - S. Mattei
Ed. Me Next/Thasup/Sony Music Publishing (Italy)/
Hermann/Tuttomoltobenegrazie
