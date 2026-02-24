Mara Sattei racconta a RTL 102.5 l’emozione del ritorno in gara al Festival di Sanremo con il brano “Le cose che non sai di me”

Mara Sattei è stata ospite di RTL 102.5 per raccontare il suo ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Le cose che non sai di me”. Durante The Flight, l’artista ha parlato in diretta radiofonica della sua seconda partecipazione al Festival, dopo il debutto nel 2023 con “Duemilaminuti”.

«Aver già partecipato una volta a Sanremo aiuta a entrare nel meccanismo. Stasera mi esibirò per quarta e sono felicissima, perché lo scorso Sanremo ho cantato per ultima e l’attesa è stata un’angoscia».

“Le cose che non sai di me” è una canzone autobiografica che racconta l’inizio della storia d’amore con il fidanzato Alessandro Donadei, anche tra gli autori del brano, con cui Mara Sattei convolerà presto a nozze. Il pezzo è nato durante una sessione in studio: una canzone sincera, accogliente e molto intima.

«Questa canzone parla della mia storia d’amore, racconta proprio gli inizi. L’ho scritta con mio fratello Davide (thasup, ndr.), Brum e Dona, il mio fidanzato. È un anno importante: abbiamo organizzato Sanremo e il matrimonio».

L’ALBUM

L’album arriva prima della partecipazione dell’artista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e si inserisce in un momento di forte definizione del suo percorso artistico, confermandola come una delle cantautrici più riconoscibili e trasversali della scena musicale italiana contemporanea.

“CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” è un progetto intimo e stratificato che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana e atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato e lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

«Mi sto godendo questo momento. Ho fatto pace con quella parte di tempo fatta di frenesia; con questo album volevo raccontare proprio questo: l’importanza di godersi il tempo che abbiamo a disposizione».

SERATA COVER

Nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio, Mara Sattei duetterà con Mecna sulle note de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

«Ho scelto questa canzone perché è stata la prima a cui ho pensato e poi, quando abbiamo fatto l’arrangiamento, ho sentito che Mecna, con la sua penna, fosse perfetto: ha scritto una strofa bellissima. Carmen ha ascoltato il brano ed è rimasta molto contenta. È un onore ricevere un feedback da lei. Non la conosco di persona, ma mi piacerebbe incontrarla».



