Marbella, auto contro folla per vendetta

Arrestato l’autista e il passeggero, entrambi ubriachi

Paura ieri sera a Marbella, in Spagna. Un'auto si è lanciata contro la folla in una zona pedonale, falciando tre persone. Escluso l’atto terroristico, è stata una vendetta dopo un rissa. Arrestato l’autista e il passeggero, entrambi ubriachi.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti