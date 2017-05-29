Marbella, auto contro folla per vendetta

29 maggio 2017, ore 09:30
Arrestato l’autista e il passeggero, entrambi ubriachi
Paura ieri sera a Marbella, in Spagna. Un'auto si è lanciata contro la folla in una zona pedonale, falciando tre persone. Escluso l’atto terroristico, è stata una vendetta dopo un rissa. Arrestato l’autista e il passeggero, entrambi ubriachi.
