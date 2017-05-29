Marbella, auto contro folla per vendetta

Redazione Web

29 maggio 2017, ore 09:30

Arrestato l’autista e il passeggero, entrambi ubriachi

Paura ieri sera a Marbella, in Spagna. Un'auto si è lanciata contro la folla in una zona pedonale, falciando tre persone. Escluso l’atto terroristico, è stata una vendetta dopo un rissa. Arrestato l’autista e il passeggero, entrambi ubriachi.

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Il fatto è avvenuto ieri sera verso le 20.30 a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago, il ragazzo è morto sul colpo, l'auto procedeva a velocità molto elevata

La serata di giovedì 4 inaugura un settembre di sofferenza con scioperi dei treni, aerei e trasporto locale

La serata di giovedì 4 inaugura un settembre di sofferenza con scioperi dei treni, aerei e trasporto locale

I maggiori disagi nelle tratte regionali, Trenitalia e Italo garantiranno il regolare funzionamento di alcuni treni a media e lunga percorrenza: anche Trenord conferma la sua partecipazione allo stop

Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

Le apparizioni mariane e la trasudazione della statuina dichiarate false dalla chiesa cattolica, tra i presunti truffati anche un fedele che donò ben 123mila euro