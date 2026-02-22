Marc quanto Vale: in un libro l'epopea di Marquez nella Moto GP e il paragone con Rossi

Paolo Pacchioni

22 febbraio 2026, ore 16:30

L'autore è Marco Piccari, giornalista e motociclista. Duecento pagine gradevoli che ripercorrono la carriera di Marquez e che pongono un interrogativo destinato a far discutere: lo spagnolo ha raggiunto Valentino Rossi?

CRONISTA E MOTOCICLISTA

Marco Piccari è un bravo giornalista, ma anche un grande appassionato di moto. Nel tempo libero indossa tuta e casco, sale sulla sua Honda 600 Repsol. Questo libro unisce due delle grandi passioni dell’autore. Il titolo è “Marc quanto Vale”, edito da Ultra Sport. Il protagonista di queste 200 pagine che si leggono con piacere è Marc Marquez. Uno che ha saputo riscrivere la storia della MotoGp. Con il passaggio al team ufficiale Ducati, nel 2025 Marc Márquez diventa il cavaliere rosso e compie l’impresa: si laurea campione del mondo per la nona volta, eguagliando Valentino Rossi e lasciando un segno indelebile nella leggenda del motociclismo.

SOPRASSI, CADUTE E RIMONTE

Marco Piccari ci racconta con passione, emozione e competenza ogni gara di questo straordinario cammino, tra sorpassi impossibili, cadute sfiorate e trionfi che profumano di rivincita dopo le terribili cadute del 2020 e del 2022 che avevano fermato la cavalcata del centauro spagnolo verso le grandi imprese.

UNA STAGIONE SPECIALE

Quella che ci siamo lasciati alle spalle è una stagione unica, piena di numeri record e dichiarazioni iconiche, un grande ritorno alla gloria dopo i terribili incidenti in cui è stato coinvolto quello che è indubbiamente uno dei piloti più forti della storia della MotoGp, e che con i colori della Ducati ha finalmente fatto suo il cuore dei tifosi e il giudizio della critica.

UN PARAGONE CHE FA DISCURTERE

Ora il mondo può chiederselo e darsi la risposta senza esitazioni: Marc quanto Vale? Marquez è riuscito a replicare le imprese di Rossi? Un duello ai massimi livelli di sempre, che divide ma allo stesso tempo mette a confronto il talento di due grandissimi piloti. Dal punto di vista dei tifosi italiani probabilmente VR46 è irraggiungibile, ma se guardiamo ai risultati il confronto ci sta.

L'AUTORE

Marco Piccari è direttore di TMW Radio e conduttore della trasmissione Maracanà dal 2017. È stato telecronista Mediaset dal 2006 al 2018, redattore della trasmissione La tribù del calcio dal 2010 al 2015 e radiocronista delle partite di Roma e Lazio per T9 (nella trasmissione Gol di Notte), Retesport e Radio Meridiano 12. Inviato al Mondiale Superbike nel 2008, ha curato la realizzazione di numerose collane di dvd per «La Gazzetta dello Sport» e il «Corriere dello Sport». Nel 2017 ha pubblicato In viaggio con la tribù del calcio.


