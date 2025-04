Marco Mengoni, domani a Torino al via l’Atlantico Tour

In scaletta tutti i successi, diretta Facebook dell’inizio del live

Dopo il successo delle anteprime europee a Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, Marco Mengoni è pronto a partire domani con uno speciale debutto sold out al Pala Alpitour di Torino con l’“Atlantico Tour”, la nuova avventura live che ha già venduto quasi 200 mila biglietti e continua a collezionare sold out. Per dare a tutti un'anteprima esclusiva dello show che Marco ha ideato per i suoi fan, anche a chi non fosse riuscito ad avere un biglietto per questa prima data da tempo sold out, è stata organizzato un evento unico: una diretta sulla sua pagina Facebook. Si tratta della prima volta che l'inizio di un concerto viene trasmesso in live streaming e su un numero così ampio di pagine media e digitali. Marco Mengoni porterà sul palco tutti i suoi più grandi successi e i brani dell'ultimo album di inediti “Atlantico”, recentemente certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music. Non potrà mancare “Muhammad Ali”, il nuovo singolo tra i brani più suonati in radio. Una dedica al mitico pugile ed un invito a prenderlo come riferimento per ambire a fortificarci e a trasformare ogni problema in una grande opportunità.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti