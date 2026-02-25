Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “La felicità e basta”: il testo e il significato del brano in gara a Festival

Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “ La felicità e basta ”. Il duo arriva alla kermesse come quota indie-pop, una coppia sicuramente inedita per il Festival, anche se, in realtà, entrambi hanno alle spalle lunghi percorsi artistici. Maria Antonietta è una cantautrice ironica e introspettiva, una voce di spicco nel panorama indipendente italiano. Accanto a lei ci sarà Colombre, altro nome riconosciuto dell’indie pop italiano. Il suo primo disco solista, “ Pulviscolo ” (2017), è stato anche candidato al Premio Tenco. Maria Antonietta & Colombre partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il brano “ La felicità e basta ”, anticipato dall’album in collaborazione “ Luna di miele ”.

Il significato del brano

A Sanremo presenteranno un pezzo fresco e dal sound spensierato, che parla della felicità come di un diritto e non come del risultato di un merito. Il duo racconta come spesso abbiamo la percezione che, quando non siamo realizzati o siamo infelici, sia solo colpa nostra; ma questo è un meccanismo perverso, perché la felicità non va conquistata con fatica: è un diritto, ci spetta perché siamo vivi, non perché ci stiamo impegnando.

Testo “La felicità e basta”

È più facile perdonarci,

Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.

“Sii te stessa e andrà tutto bene”,

Diceva la supermodella con la pelle splendida.

Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,

E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.

Da quella chaise longue di pelle bianca

La tua vita non ti stanca.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Non posso arrendermi.

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

È più facile se siamo insieme,

Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere

E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”

Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.

E a volte mi sento molto stanca,

E non riesco a tenere la testa alta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dalla tristezza che è infinita, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby,

Siamo ancora in piedi.

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.





Gli Autori del brano

“La felicità e basta”

di L. Cesarini - G. Imparato - L. Cesarini - G. Imparato - F. Catitti

Ed. Puro/Picicca Management/Meme/

Universal Music Publishing Ricordi/Dischi Duri



