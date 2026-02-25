Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “La felicità e basta”: il testo e il significato del brano in gara a Festival
25 febbraio 2026, ore 00:35
Il duo presenta al festival un brano che parla del diritto di essere felici
Maria Antonietta & Colombre debuttano a Sanremo con “La felicità e basta”. Il duo arriva alla kermesse come quota indie-pop, una coppia sicuramente inedita per il Festival, anche se, in realtà, entrambi hanno alle spalle lunghi percorsi artistici. Maria Antonietta è una cantautrice ironica e introspettiva, una voce di spicco nel panorama indipendente italiano. Accanto a lei ci sarà Colombre, altro nome riconosciuto dell’indie pop italiano. Il suo primo disco solista, “Pulviscolo” (2017), è stato anche candidato al Premio Tenco. Maria Antonietta & Colombre partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il brano “La felicità e basta”, anticipato dall’album in collaborazione “Luna di miele”.
Il significato del brano
A Sanremo presenteranno un pezzo fresco e dal sound spensierato, che parla della felicità come di un diritto e non come del risultato di un merito. Il duo racconta come spesso abbiamo la percezione che, quando non siamo realizzati o siamo infelici, sia solo colpa nostra; ma questo è un meccanismo perverso, perché la felicità non va conquistata con fatica: è un diritto, ci spetta perché siamo vivi, non perché ci stiamo impegnando.
Testo “La felicità e basta”
È più facile perdonarci,
Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.
“Sii te stessa e andrà tutto bene”,
Diceva la supermodella con la pelle splendida.
Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,
E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.
Da quella chaise longue di pelle bianca
La tua vita non ti stanca.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Non posso arrendermi.
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
È più facile se siamo insieme,
Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere
E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”
Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.
E a volte mi sento molto stanca,
E non riesco a tenere la testa alta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dalla tristezza che è infinita, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby,
Siamo ancora in piedi.
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
Gli Autori del brano
“La felicità e basta”
di L. Cesarini - G. Imparato - L. Cesarini - G. Imparato - F. Catitti
Ed. Puro/Picicca Management/Meme/
Universal Music Publishing Ricordi/Dischi Duri