Mario Biondi a RTL 102.5: "Vi invito alla mia festa in musica"

Il cantante ha presentato il nuovo album "Best OF Soul" e il tour al via il 6 marzo da Genova

Mario Biondi è stato super protagonista della serata in musica di RTL 102.5 "Suite 102.5 Live", condotto da Laura Ghislandi e Gigio D'Ambrosio. Il cantante ha presentato la sua ultima raccolta con inediti "Best Of Soul". Una festa per dieci anni di carriera: "Ci sono stati diversi momenti emozionanti in questo percorso - ha spiegato Biondi rispondendo ad una delle domande arrivate via social dai radiospettatori -. Per esempio ogni volta che faccio le prove con la mia band prima di un concerto o quando a Parigi il pubblico si è alzato in piedi sulle note di Shine On". E il Festival di Sanremo? "Ci ho provato negli anni scorsi, avevo la canzone in tasca ma le cose non sono andate avanti". Ora la testa è per il Capodanno in Piazza Duomo a Milano e per il tour che parte da Genova il 6 marzo: "Non vedo l'ora di festeggiare questi dieci anni con i miei fan". RTL 102.5 è media partner degli eventi live.

