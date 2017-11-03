Maroon 5, scatenati con "Red Pill Blues"

Nel disco collaborazioni con SZA, Kendrick Lamar, Future, A$AP Rocky, LunchMoney Lewis & Julia Michaels

I Maroon 5 lanciano "Red Pill Blues”, il sesto album della loro carriera. Nell'album la produzione esecutiva di J. Kash e i featuring di ospiti speciali come SZA, Julia Michaels, A$AP Rocky e LunchMoney Lewis. Il disco è disponibile in una standard edition da 12 tracce e in una versione deluxe con 2 cd.

Questa la tracklist della versione standard: “Best 4 U”, “What Lovers Do” feat. SZA, “Wait”, “Lips On You”, “Bet My Heart”, “Help Me Out with Julia Michaels”, “Who I Am feat ft. LunchMoney Lewis”, “Whiskey” ft. A$AP Rocky, “Girls Like You”, “Closure”.

