Maroon 5, scatenati con Red Pill Blues

Maroon 5, scatenati con "Red Pill Blues"

Maroon 5, scatenati con "Red Pill Blues"

Redazione Web

03 novembre 2017, ore 16:16

Nel disco collaborazioni con SZA, Kendrick Lamar, Future, A$AP Rocky, LunchMoney Lewis & Julia Michaels

I Maroon 5 lanciano "Red Pill Blues”, il sesto album della loro carriera. Nell'album la produzione esecutiva di J. Kash e i featuring di ospiti speciali come SZA, Julia Michaels, A$AP Rocky e LunchMoney Lewis. Il disco è disponibile in una standard edition da 12 tracce e in una versione deluxe con 2 cd.
Questa la tracklist della versione standard: “Best 4 U”, “What Lovers Do” feat. SZA, “Wait”, “Lips On You”, “Bet My Heart”, “Help Me Out with Julia Michaels”, “Who I Am feat ft. LunchMoney Lewis”, “Whiskey” ft. A$AP Rocky, “Girls Like You”, “Closure”.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

    Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

  • Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

    Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

  • Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

    Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

  • La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

    La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

  • Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

    Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

  • Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

    Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

  • Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

    Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

  • Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

    Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

  • Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

    Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

  • Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

    Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

Nuovo annuncio di Carlo Conti: ecco chi arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Sanremo

Nuovo annuncio di Carlo Conti: ecco chi arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Sanremo

Irina Shayk sarà sul palco di Sanremo nel corso della serata di giovedì 26 febbraio

David di Donatello 2026, annunciate le shortlist per dieci categorie

David di Donatello 2026, annunciate le shortlist per dieci categorie

Le votazioni si sono svolte dal 19 al 26 gennaio 2026 e hanno coinvolto una parte dei giurati appartenenti alle tipologie interessate

Box Office: Cime Tempestose domina il weekend e debutta con 82 milioni nel mondo

Box Office: Cime Tempestose domina il weekend e debutta con 82 milioni nel mondo

Forte anche dell’effetto San Valentino, il film diretto da Emerald Fennell debutta in Italia con 3,6 milioni di euro, superando le previsioni degli analisti