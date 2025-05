Marracash-Pequeno presentano a RTL 102.5 Santeria. Voodoo Edition

Esce oggi la nuova versione dell'album con doppio cd, dvd e un book ricco di immagini inedite

Marracash e Guè Pequeno hanno presentato in questi giorni con dei clippini in esclusiva a RTL 102.5 "Santeria. Voodoo Edition". E' una speciale versione dell'album già Disco d'Oro di Marracash e Guè Pequeno che contiene doppio cd, dvd the recording sessions e un book di 36 pagine con immagini inedite.

Dal 27 gennaio in partenza il tour Santeria Live che li vedrà protagonisti dell'attesa serie di concerti con in scaletta una serrata performance dei brani dal loro primo progetto discografico assieme e le loro singole produzioni che andranno a comporre il loro intero percorso artistico. Dall’album, celebrato dai fan come un vero e proprio evento, ad un tour la cui scenografia e visual saranno curate da Armando Mesias in un racconto per immagini dal taglio cinematografico.



SANTERIA LIVE GENNAIO 201727 PADOVA GRAN TEATRO GEOX28 VENARIA (TO) TEATRO CONCORDIA31 MILANO ALCATRAZ



FEBBRAIO 20171 MILANO ALCATRAZ 03 FONTANETO D’AGOGNA (NO) PHENOMENON04 NONANTOLA (MO) VOX CLUB14 NAPOLI PALAPARTENOPE16 FIRENZE OBIHALL18 ROMA ATLANTICO

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti