Maryland, una lotteria per chi si vaccina contro il Covid; primo premio da 400 mila dollari

Vaccinarsi contro il coronavirus, in Maryland può valere 400.000 dollari. È questo il primo premio della lotteria che ha ideato il governatore dello stato americano, per convincere i residenti a fare il vaccino contro il Covid. La lotteria prevede un montepremi da due milioni di dollari con estrazioni giornaliere che partiranno il 3 luglio, e che porteranno al fortunato vincitore un premio da 40 mila dollari, mentre nel giorno della festa dell’Indipendenza, il vincitore si porterà a casa ben 400 mila dollari. I premi verranno assegnati in modo casuale tra tutte le persone residenti nello Stato indipendentemente da quando sono stati vaccinati.





40 estrazioni in 40 giorni

È questa l’arma in più che il governatore Hogan ha messo a punto per convincere i cittadini a farsi vaccinare. E questo è solo l’ultimo sforzo per motivare gli indecisi, per far tornare il prima possibile il Maryland alla situazione prima della pandemica. Sarà una lotteria particolare, ogni residente dello stato vaccinato riceverà un numero con cui parteciperà alla lotteria. L'agenzia statale dei giochi selezionerà ogni giorno il fortunato vincitore. L’unico obbligo per chi avrà il tagliando fortunato è quello di fornire il consenso scritto per accettare il premio. Lo stesso governatore aveva in precedenza offerto un premo di 100 dollari ad ogni dipendente statale vaccinato e la sua intenzione è arrivare a raggiungere presto il 70% delle inoculazione alla popolazione.





Altre iniziative

Quella del Maryland non l’unica iniziativa. Nei giorni scorsi, il governatore dell'Ohio Mike DeWine ha dichiarato che avrebbe offerto premi fino a un milione di dollari ai residenti che si sarebbero fatti vaccinare e proposto borse di studio universitarie di quattro anni per cinque abitanti dell'Ohio vaccinati e di età inferiore ai 18 anni. Anche il governatore di New York Andrew Cuomo ha dichiarato che ad ogni persona vaccinata sarà regalato un biglietto per una lotteria che avrà il primo premio da cinque milioni di dollari.





Con le vaccinazioni sono calati i casi

I numeri del coronavirus negli Stati Uniti indicano che con le vaccinazioni sono drasticamente calati i casi nel corso delle ultime settimane, così come la diffusione della malattia. I ricoveri sono al minino da sei mesi e il tasso di positività, che attualmente è al 3,2%, a livello nazionale, è comunque in discesa.