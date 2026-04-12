Massa, aggredito da un gruppo di giovani, muore davanti al figlio di undici anni

Massa, aggredito da un gruppo di giovani, muore davanti al figlio di undici anni

Massa, aggredito da un gruppo di giovani, muore davanti al figlio di undici anni Photo Credit: ANSA/Riccardo Dalle Luche

Redazione Web

12 aprile 2026, ore 14:05

Secondo quanto ricostruito, Giacomo Bongiorni aveva chiesto di smettere di gettare bicchieri contro una vetrina. Sarebbe questo il motivo dell'aggressione

La lite con un gruppo di sconosciuti nata da un rimprovero, con l'invito a smettere di lanciare bicchieri contro una vetrina. Poi l’aggressione e infine la tragedia. È morto così, nella notte, a Massa, Giacomo Bongiorni, 47 anni, assalito dal branco in pieno centro.


L'AGGRESSIONE

La brutale aggressione è avvenuta in piazza Felice Palma, a pochi passi dal municipio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava trascorrendo il sabato sera in città, insieme ad alcuni familiari, compresi il cognato e il figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena. Passata la mezzanotte, un gruppo di ragazzi, circa una decina, che sarebbero tutti italiani tra i 16 e i 18 anni, alcuni ubriachi, avrebbero iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. Il cognato di Bongiorni li avrebbe quindi invitati a smettere. A quel punto, sarebbe nata l'aggressione da parte del branco. Bongiorni sarebbe intervenuto in difesa del cognato e durante la colluttazione è finito a terra, battendo la testa, andando poi in arresto cardiaco, per lui fatale.


LE INDAGINI

Inutile l'intervento dei sanitari, che hanno praticato a lungo manovre rianimatorie. Per Bongiorni non c'è stato nulla da fare. Il cognato è stato ricoverato in ospedale con delle fratture. Non ha riportato danni fisici, invece, il figlio della vittima, che attualmente si trova all'ospedale di Massa, in stato di shock. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri. Non si esclude che gli inquirenti possano visionare anche le telecamere di sorveglianza della zona, per ricostruire con certezza quanto accaduto. Circa dieci giorni fa, sempre nel centro della città, si era verificato un altro episodio di violenza notturna tra gruppi di giovani. In quell'occasione erano volate alcune bottiglie e alcune persone erano rimaste ferite alla testa.


IL CORDOGLIO

Nella piazza intanto, proprio nel luogo in cui si è consumata la tragedia, è stato lasciato un mazzo di fiori bianchi. "A nome della città, esprimo profondo dolore e grande sconcerto per questo episodio di violenza inaudita, aggravata da motivi futili, che ha scosso l'intera comunità" ha detto il Sindaco di Massa, Francesco Persiani, annunciando che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. "Chiederemo a Prefettura e Questura un rafforzamento dei controlli sul territorio, anche alla luce dell'escalation di episodi che hanno portato al verificarsi di questa tragedia" ha concluso il primo cittadino. 

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