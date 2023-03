MasterChef Italia n°12, vince Edoardo e mantiene la promessa fatta a Barbieri

La sfida finale di MasterChef Italia 2023 ha visto trionfare Edoardo. Il concorrente si è aggiudicato la dodicesima edizione del cooking show convincendo i tre giudici con il suo menù “Tutto mondo”, ispirato ai murales di denuncia sociale di Keith Haring. Il giovane chef di Varese ha festeggiato la vittoria mantenendo la promessa fatta a Bruno Barbieri: il taglio di capelli in diretta tv. I quattro aspiranti chef, Bubu, Edoardo, Hue e Mattia, su Sky e in streaming su NOW, hanno sfoderato tutto il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimo MasterChef italiano. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli poi il compito di eleggere il vincitore di questa edizione, che ci ha regalato sfide di altissimo livello tecnico, con una Masterclass piena di talento e determinazione.

IL PROFILO DEL 12° MASTERCHEF ITALIANO

Edoardo Franco, ha 26 anni di Varese. Attualmente disoccupato, Edoardo in passato ha vissuto in Scozia dove lavorava come rider per un servizio di delivery ma, a causa di svariate disavventure sul lavoro, ha deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione, la cucina.

LA MISTERY VA A EDOARDO, INVENTION TEST PER BUBU, HUE E MATTIA (CHE SI TOGLIE IL GREMBIULE)

La Mistery è stata vinta da uno dei favoriti di questa edizione, Edoardo, grazie alla sua polpetta di pollo e mais dal titolo iconico "Il mais ha mangiato il pollo". All'Invention test Bubu, Hue e Mattia si giocano il tutto per tutto, la difficoltà sta nel dover cucinare un solo ingrediente con in tre preparazioni diverse. Hue sceglie il ravanello, Mattia e Bubu il porro. "La lettera di Hue", così il nome del suo piatto commuove Cannavacciuolo «Mi piace aiutare i giovani, c'è chi ascolta e chi noi, se siete qui è perchè avete ascoltato». Il piatto di Bubu si chiama "Porro e le sue sfumature di acidità», esteticamente è davvero bello e anche il sapore conquista la chef tristellata Clare Smyth. Il suo porro ha una tripla cottura. Mattia è quello che ha avuto più difficoltà in assoluto nella preparazione "Come ti rialzi" «Ho sbagliato tutto. Non mi è venuto niente di quello che volevo fare inizialmente», la chef però lo consola «Non è così male come pensi» La tensione tra i tre semifinalisti è altissima, i tre piatti sono completamente diversi l'uno dall'altro. Uno dei tre però non potrà indossare la casacca e accedere alla finale. A togliere il grembiule e lasciare la cucina di Masterchef a un soffio dalla finalissima è: Mattia «Ci sta, sono caduto». Cannavacciuolo «Questa caduta non deve mettere in discussione tutto il tuo percorso». «Mi sono trovato a imparare da ragazzi che hanno la metà dei miei anni - dice commosso Mattia - e poi voi siete stati un bello sprono, il calcio nel c*lo quando serviva, l'abbraccio quando serviva, e poi i miei compagni, con qualcuno resterà una grande amicizia. Ho avuto molto di più di quello che ho dato». In finalissima quindi vanno Edoardo, Bubu e Hue.