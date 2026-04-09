Masters 1000 Montecarlo: Sinner vola ai quarti di finale, battuto Machac in 3 set. Domani la sfida con Auger-Aliassime

Masters 1000 Montecarlo: Sinner vola ai quarti di finale, battuto Machac in 3 set. Domani la sfida con Auger-Aliassime

Masters 1000 Montecarlo: Sinner vola ai quarti di finale, battuto Machac in 3 set. Domani la sfida con Auger-Aliassime Photo Credit: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Nicolò Pompei

09 aprile 2026, ore 18:00

Machac interrompe la striscia di 37 set consecutivi vinti nei 1000 di Jannik. L'azzurro però vince al terzo set e avanza nel torneo

Continua il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, l'azzurro stacca il pass dei quarti di finale battendo, dopo 2 ore di gioco, il ceco Machac in 3 set (6-1, 6-7, 6-3). 3 parziali completamenti diversi tra loro: il primo dominato da Jannik e chiuso in meno di mezz'ora, poi il calo fisico, la percentuale di prime che si abbassa e troppi errori gratuiti hanno portato il secondo set al tie-break vinto da Machac 6-3. Sinner inizia il terzo set visibilmente stanco ma stringe i denti e riesce a strappare il break all'avversario nel quarto game. Poi, sul 3-2, entrambi i giocatori chiamano in campo il fisioterapista. Machac si fa massaggiare il braccio destro, Sinner fa cenno che gli gira un po’ la testa, forse ha una leggera nausea, prende quindi un integratore e torna in campo. A quel punto diventa una sfida di testa e l'azzurro su questo tema è il migliore di tutti. Chiuderà il match poco più tardi sul 6-3.  Nonostante la striscia interrotta di 37 set vinti di fila nei 1000, il numero due del mondo conquista i quarti dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, match in programma domani. 


SINNER: "ERO STANCO, L'IMPORTANTE ERA VINCERE"

Sinner dopo il match: "Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani. La cosa importante oggi era vincere, tutto può cambiare domani quando magari giocherò ancora un grande tennis. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di portarla a casa. Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un'altra bella partita, Auger gioca bene. E' stata una partita difficile, ho avuto un calo nel 2° set e l'importante era vincere. Vediamo di recuperare, quello è l'importante". 


BERRETTINI ELIMINATO AGLI OTTAVI 

Matteo Matteo Berrettini interrompe il suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo agli ottavi di finale, superato nettamente dal giovane brasiliano João Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di sessanta minuti. Per il tennista romano una prestazione discontinua, fatta di lampi isolati ma mai realmente in grado di incidere sull’andamento del match. A fare la differenza è stata soprattutto la scarsa efficacia al servizio: la percentuale di prime palle troppo bassa ha impedito a Berrettini di comandare gli scambi, limitando anche l’impatto del suo dritto, solitamente l’arma principale, ben contenuto dalla solidità dell’avversario. Fonseca, dal canto suo, ha mostrato grande maturità tattica e qualità da fondo campo, abbinando profondità e precisione a intelligenti sortite a rete. 

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