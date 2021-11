Matteo Bassetti a RTL 102.5: "Lockdown per non vaccinati come in Austria? Se l'obiettivo è raggiungere il 90% di immunizzati ben venga"

Il Professor Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in Non Stop News ha parlato della quarta ondata del Covid, della terza dose di vaccino e del lockdown per i non vaccinati

QUARTA ONDATA: GIÀ IN CORSO O È ANCORA UN RISCHIO IN VISTA?

”.

COME CONTINUARE A DIFENDERSI

”.

LA TERZA DOSE DI VACCINO

”.

IL VACCINO AI BAMBINI

”.

IL LOCKDOWN PER I NON VACCINATI COME IN AUSTRIA: UN’IDEA ESPORTABILE ANCHE IN ITALIA?

”.