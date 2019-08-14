Matteo Salvini a RTL 102.5, il 20 agosto sfiduceremo Conte

14 agosto 2019, ore 08:45
Il vice Premier e ministro dell'Interno è intervenuto a Non Stop News del 14 agosto: "Con elezioni subito niente aumento Iva"
"In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è". Lo ha detto Matteo Salvini a Non Stop News stamattina. Il vice Premier e ministro dell'Interno ha aggiunto: "Il 14 agosto, con 7 ministri leghisti, avremmo potuto far finta di niente, invece abbiamo scelto di metterci in gioco. Il tutto è nelle mani del Presidente della Repubblica, che con equilibrio e saggezza saprà cogliere quello di cui il Paese ha bisogno. Se tagli i parlamentari puoi aspettare 6-7 mesi senza governo e senza maggioranza, oppure votare subito. La legge lo permette. E poi attuare il taglio. Non vorrei che qualcuno tirasse a perdere tempo". Il leader leghista ha poi parlato del rischio dell'aumento dell'Iva: "Chiarisco: con le elezioni a ottobre o novembre non c'è in ballo nessun aumento dell'Iva. Entrerebbe in vigore dal primo gennaio 2020, il governo avrebbe tutto il tempo per fare una manovra senza aumentare l'Iva". Sui tempi che non permetterebbero l'annunciato taglio dei parlamentari: "Non ho capito perché il Presidente della Camera Fico, invece di mettere prima il taglio dei parlamentari, lo ha messo dopo la mozione di sfiducia". Dopo aver confermato che "il 20 agosto sfiduceremo il Premier", Salvini ha criticato il reddito di cittadinanza: "In tante realtà, soprattutto del Sud si sta trasformando in incentivo in lavoro nero. Lo cancello? No, ma sono situazioni che vanno monitorate. Preferisco crescita e sviluppo all'assistenza". Infine sul collega vice Premier Di Maio: "Di lui non riuscirò mai a parlare male, abbiamo lavorato bene e intensamente per tanti mesi, ma poi sono iniziati i no. Ma se in una coppia passi più tempo a litigare…"
