Maurizio Gasparri a RTL 102.5: "Adozione è forma di egoismo da parte di coppie gay"

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto in Non Stop News nel consueto spazio politico in vista delle elezioni del venticinque settembre prossimo. Sulla percentuale auspicata per Forza Italia Gasparri commenta: "Speriamo di arrivare a due cifre, e riteniamo che la solidità e l'esperienza di Forza Italia servano a tutto il centrodestra perché ci aspetta una navigazione difficile". Meloni prossima presidente del Consiglio? "La democrazia si basa sui numeri. Speriamo di vincere intanto, poi se un partito è legittimato non vedo perché non debba funzionare come in tutto il mondo".





Soldi russi a partiti esteri? "Tormentone pre elettorale"

"Penso si tratti di un tormentone pre elettorale. La storia ci insegna che la sinistra fu finanziata per decenni con i soldi di Mosca quando c'era l'Unione sovietica. Il resto sono illazioni e polemiche. Bisognerebbe preoccuparsi dei problemi di oggi, come le bollette per le famiglie e le imprese o la riapertura di un tavolo di pace per l'Ucraina".





"Centrodestra unito, scostamento è extrema ratio"

"Abbiamo un programma comune, abbiamo messo al primo punto una chiara scelta di campo nella collocazione internazionale con l'Occidente e con la Nato. Ci fanno lezioni di occidentalismo quelli del PD e sono alleati con Fratoianni che ha votato contro la Nato pochi giorni fa in Parlamento". E sulle parole di Matteo Salvini sullo scostamento di bilancio, Gasparri continua: "È extrema ratio. Tra la morte dell'economia e fare debiti è ovvio che la seconda potrebbe essere l'estrema arma di difesa. Ma se si può attingere dagli extra profitti delle aziende energetiche è meglio. Su quanti soldi servono molti forniscono ricette diverse, dopodiché non credo sia questo un motivo di lite e divisione. Il problema non è discutere tra noi ma chiedere subito all'Europa un piano di interventi e chiedere a Draghi di prendere i soldi da chi ha guadagnato troppo".







Deroga al tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici

"Noi avevamo proposto un intervento per le forze dell'Ordine. I funzionari del governo e del Ministero del Tesoro hanno riscritto quel testo. È molto grave, e il Governo ha dato parere positivo su quell'argomento. Draghi cacci qualcuno, perché vogliamo sapere nomi e cognomi di quei funzionari che hanno riscritto l'emendamento".