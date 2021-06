Max Gazzè protagonista della Suite 102.5 Prime Time Live, "suonare per me è un'esigenza"

" Suonare, e farlo dal vivo, per me è un'esigenza ". Apre così il suo live Max Gazzè, finalmente di nuovo su un palco che è un po' più speciale degli altri. Perché è quello della prima radiovisione italiana, da cui Gazzè è arrivato a tutto il suo pubblico e a tutti i very normal people d'Italia, finalmente di nuovo dal vivo. Dopo aver aperto la serata con "Considerando" e "Il vero amore", Gazzè ha portato sul palco tutta la sua musica in versione speciale, dalle ultime novità ai pezzi più amati: da "Vento d'estate" a "Il solito sesso", da "Timido ubriaco" a "L'animale guida", da "Sotto casa" a "La vita com'è". Spazio anche a "Il farmacista", con cui Max Gazzè ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo , fino a "Mentre dormi", colonna sonora del film "Basilicata coast to coast".

Una nuova serata di grande musica dal vivo su RTL 102.5 con una nuova puntata della Suite 102.5 Prime Time Live . Dopo Fedez, i Pinguini tattici nucleari, Ornella Vanoni, i Måneskin e tanti altri il grande protagonista di questa sera è stato Max Gazzè per un concerto dal vivo per tutti i fan e i very normal people connessi in radiovisione con RTL 102.5. Tutte le puntate della Suite 102.5 Prime Time Live sono disponibili sull'app di RTL 102.5 Play e su rtl.it . Dopo l'uscita del suo nuovo album "La matematica dei rami", Max Gazzè partirà per un nuovo tour estivo il tre luglio.

Il Meet&Greet e il dialogo con i fan

Dialogando con i fan, sia durante il live guidato da Gigio D'Ambrosio sia durante il Meet&Greet virtuale con Laura Ghislandi e Paola Di Benedetto, Max Gazzè ha avuto modo di parlare del prossimo futuro: "Non so quale sarà il prossimo progetto, ma andrò a cercare quello che ho voglia di fare. Cercare e produrre brani scritti da me e non". Pensato a nuovi lavori, Gazzè ha raccontato: "Ho molto rispetto per il pubblico, per cui ogni volta che faccio un disco ho grande attenzione nei confronti delle loro considerazioni. È una forma di affetto reciproco, per questo è fondamentale per me partire da uno stimolo". Pensando al ritorno dei concerti dal vivo si pensa anche all'"aggregazione nel senso di esserci con l'anima. Esiste il pubblico perché c'è il palco e il palco esiste perché c'è il pubblico. In quel momento vivo ciò che accade con tanta gioia". Rispondendo alle domande dei fan più giovani si è parlato anche di didattica a distanza: "Mi auguro che la DAD sia una modalità provvisoria, penso che i ragazzi abbiano bisogno di rapporti umani e di contatti come percezione dell'altro e non solo come scambio di informazioni. E ci sono cose che non possono essere veicolate solo con le parole ma che hanno bisogno invece di contatto. Si tratta di qualcosa che non è possibile sostituire con nessun tipo di didattica a distanza".