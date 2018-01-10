Max Nek Renga il tour, arrivano tre nuove date

Max Nek Renga il tour: arrivano tre nuove date

Max Nek Renga il tour: arrivano tre nuove date

Redazione Web

10 gennaio 2018, ore 10:31

Già sold-out le prime date di Bologna, Brescia e Torino

Tra meno di due settimane inizierà l’avventura live del nuovo progetto di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che si renderanno protagonisti di un tour nei principali palasport italiani. Dopo che le date di Bologna, Brescia e Torino sono andate sold-out, il trio annuncia tre nuove date ad Ancona, Taranto e Conegliano. RTL 102.5, la prima radio in Italia, è media partner del tour.

I biglietti delle nuove date saranno disponibili a partire dalle 11 di oggi.

Queste le date di “MAX NEK RENGA, il tour”: 18 gennaio al Pala Arrex di Jesolo – Venezia (DATA ZERO), 20 gennaio all’Unipol Arena di Bologna (SOLD OUT),  22 (SOLD OUT) e 23 gennaio al Brixia Forum di Brescia, 25 gennaio all’RDS Stadium di Genova,  26 (SOLD OUT) e 27  gennaio al Pala Alpi Tour di Torino, 29 gennaio all’Adriatic Arena di Pesaro, 31 gennaio al Pala Sele di Eboli (SA), 1 febbraio al Pala Partenope di Napoli, 3 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), 4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova, 16 febbraio all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, 20 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze, 21 febbraio al Modigliani Forum di Livorno, 23 febbraio all’Unipol Arena di Bologna,  4 e 6 aprile al Pala Lottomatica di Roma, 7 aprile al Pala Prometeo di Ancona (NUOVA DATA), 11 aprile al Pala Florio di Bari, 12 aprile al Pala Mazzola di Taranto (NUOVA DATA), 16 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano – Treviso (NUOVA DATA), 19 e 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago – Milano.

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