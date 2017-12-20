Max, Nek, Renga tutti i segreti del tour

Ospiti a RTL 102.5 hanno presentato in anteprima scaletta e tre brani eseguiti a tre voci

Cresce l'attesa per MAX NEK RENGA, il tour, mancano trenta giorni al via, e i tre artisti hanno ospiti a RTL 102.5 in #vivalitalia hanno presentato in anteprima scaletta e tre brani eseguiti a tre voci "Il mio giorno più bello nel mondo", "Gli anni" e "Fatti avanti amore" in rotazione radiofonica nelle prossime settimane.

Durante l’intervista, inoltre, Max, Renga e Nek hanno svelato i titoli dei brani che andranno a comporre l’imperdibile scaletta che presenteranno durante i concerti nei palasport: sullo stesso palco si combineranno tre incredibili repertori venticinquennali, colonna sonora di intere generazioni, reinterpretati in versioni inedite cantate a tre voci, e non solo.



“MAX NEK RENGA, il tour”. Queste le date di “MAX NEK RENGA, il tour”: 18 gennaio al Pala Arrex di Jesolo – Venezia (DATA ZERO), 20 gennaio all’Unipol Arena di Bologna, 22 e 23 gennaio al Brixia Forum di Brescia, 25 gennaio all’RDS Stadium di Genova, 26 e 27 gennaio al Pala Alpi Tour di Torino, 29 gennaio all’Adriatic Arena di Pesaro, 31 gennaio al Pala Sele di Eboli (SA), 1 febbraio al Pala Partenope in udiNapoli, 3 febbraio al Pal’ArtHotel di Acireale (CT), 4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova, 16 febbraio all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, 20 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze, 21 febbraio al Modigliani Forum di Livorno,23 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, 4 e 6 aprile al Pala Lottomatica di Roma, 11 aprile al Pala Florio di Bari, 19 e 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago – Milano.

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