Max, Nek, Renga tutti i segreti del tour

Max, Nek, Renga tutti i segreti del tour

Max, Nek, Renga tutti i segreti del tour

Redazione Web

20 dicembre 2017, ore 12:00

Ospiti a RTL 102.5 hanno presentato in anteprima scaletta e tre brani eseguiti a tre voci

Cresce l'attesa per MAX NEK RENGA, il tour, mancano trenta giorni al via, e i tre artisti hanno ospiti a RTL 102.5 in #vivalitalia hanno presentato in anteprima scaletta e tre brani eseguiti a tre voci "Il mio giorno più bello nel mondo", "Gli anni" e "Fatti avanti amore" in rotazione radiofonica nelle prossime settimane.
Durante l’intervista, inoltre, Max, Renga e Nek hanno svelato i titoli dei brani che andranno a comporre l’imperdibile scaletta che presenteranno durante i concerti nei palasport: sullo stesso palco si combineranno tre incredibili repertori venticinquennali, colonna sonora di intere generazioni, reinterpretati in versioni inedite cantate a tre voci, e non solo.

“MAX NEK RENGA, il tour”. Queste le date di “MAX NEK RENGA, il tour”: 18 gennaio al Pala Arrex di Jesolo – Venezia (DATA ZERO), 20 gennaio all’Unipol Arena di Bologna, 22 e 23 gennaio al Brixia Forum di Brescia, 25 gennaio all’RDS Stadium di Genova, 26 e 27 gennaio al Pala Alpi Tour di Torino, 29 gennaio all’Adriatic Arena di Pesaro, 31 gennaio al Pala Sele di Eboli (SA), 1 febbraio al Pala Partenope in udiNapoli, 3 febbraio al Pal’ArtHotel di Acireale (CT), 4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova, 16 febbraio all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, 20 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze, 21 febbraio al Modigliani Forum di Livorno,23 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, 4 e 6 aprile al Pala Lottomatica di Roma, 11 aprile al Pala Florio di Bari, 19 e 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago – Milano.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Annalisa a RTL 102.5: “Il 31 maggio saremo insieme a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Ci saranno anche un sacco di altri artisti e non vedo l’ora”

    Annalisa a RTL 102.5: “Il 31 maggio saremo insieme a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Ci saranno anche un sacco di altri artisti e non vedo l’ora”

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Annalisa, Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Annalisa, Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

  • New Hit di RTL 102.5: tutte le novità in rotazione radiofonica da questa settimana numerosi

    New Hit di RTL 102.5: tutte le novità in rotazione radiofonica da questa settimana numerosi

  • Economia mondiale in ribasso nel 2026 per il conflitto in Medio Oriente, lo prevede una nota dell'Istat

    Economia mondiale in ribasso nel 2026 per il conflitto in Medio Oriente, lo prevede una nota dell'Istat

  • Al Santobono di Napoli una cura per la bimba che non poteva aprire gli occhi senza dolore

    Al Santobono di Napoli una cura per la bimba che non poteva aprire gli occhi senza dolore

  • Il Bologna segna la Roma risponde, il derby d'Europa League è pari. In Conference la Fiorentina batte il Rakow

    Il Bologna segna la Roma risponde, il derby d'Europa League è pari. In Conference la Fiorentina batte il Rakow

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express 2026

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express 2026

  • Leonardo: lo spazio e la difesa a firma italiana. Presentazione del Piano industriale 2026

    Leonardo: lo spazio e la difesa a firma italiana. Presentazione del Piano industriale 2026

  • Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

    Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

  • Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

    Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

Train Dreams, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

Train Dreams, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

Diretto da Clint Bentley, presentato in anteprima al Sundance Film Festival e arrivato qui da noi direttamente su Netflix

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Annalisa, Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Annalisa, Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma il primo grande evento che anticipa l’estate! In occasione del 10° anniversario, con un con una line-up stellare, RTL 102.5 Power Hits Estate lancia la sfida al tormentone dell’estate verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona

RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

“Che Fastidio” è stata votata dagli ascoltatori come la canzone più radiofonica del Festival Di Sanremo