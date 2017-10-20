Max Vig, Non siamo mai contenti!

Una riflessione su chi fa sempre polemiche

Passiamo gran parte della nostra vita a lamentarci per qualcosa. Se fa caldo ci incazziamo per il caldo, se fa freddo smoccoliamo per il freddo. Abbiamo molte cose da fare e allora polemizziamo per il troppo lavoro, salvo poi lagnarci in caso di tanto tempo libero. Non ci piace che gli anni passino veloci, ma se ci sembrano trascorrere lenti non siamo soddisfatti comunque. Quando impareremo ad accontentarci e a godere di tutti gli attimi che perdiamo lamentandoci, sarà sempre troppo tardi !! #nonsiamomaicontenti

