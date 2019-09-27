McCartney e Starr insieme alla festa per i 50 anni di Abbey Road

I due membri superstiti dei Beatles si sono riuniti agli Abbey Road Studios per celebrare l'anniversario dello storico album

Paul McCartney e Ringo Starr, i membri superstiti dei Beatles, si sono riuniti agli Abbey Road Studios per celebrare i 50 anni di uno degli album icona della musica pop/rock: Abbey Road. McCartney, 77 anni, si è presentato con la moglie Nancy Shevell, mentre il batterista Ringo, 79 anni, si è unito all'evento mano nella mano con la moglie Barbara Bach. Tra gli ospiti alla grande festa, anche Nile Rodgers e Taron Egerton.

La coppia è stata fotografata mentre arrivava separatamente alla festa, mancando, quindi, l'opportunità di rivederli ancora una volta insieme su quelle famose strisce pedonali che hanno reso celebre la copertina di Abbey Road. L'anniversario dell'album è stato festeggiato anche con l'uscita della ristampa del disco che presenta un nuovo mix dei master realizzati da Giles Martin, figlio del produttore dell'album, George Martin. Con la ristampa, è stato pubblicato anche il primo video ufficiale di una delle canzoni più famose dell'album, "Here Comes The Sun". I due membri superstiti dei Beatles hanno recentemente collaborato insieme nel nuovo album di Starr, "What's my name", e lo stesso Starr ha partecipato all'ultima serata del tour americano di McCartney a Los Angeles a luglio.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti