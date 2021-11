Mecna e Coco raccontano su RTL102.5 l'album “Bromance”. Da gennaio in giro per l'Italia con i live

I due Corradi, così li saluta Francesco Taranto al loro arrivo in "The Flight" su RTL 102.5, IN RADIOVISIONE. in realtà, Mecna e Coco dicono di condividere molto più che il solo nome. E probabilmente questo ha favorito l’incontro tra i due artisti, l’aver lavorato assieme alla scrittura del disco “Bromance”. Il primo estratto dell’album è “La più bella”, pezzo che riprende il riff centrale e il ritornello del successo anni ’90 di Raf “Sei la più bella del mondo”. In questo momento Mecna e Coco stanno lavorando al tour che li porterà in sei città italiane “Stiamo iniziando a scegliere i brani e l’arrangiamento” spiega Mecna.

I BROMANTICI SU RTL 102.5

Il titolo dell’album “Bromance” è il risultato dell’unione tra le parole ‘Brother’ e ‘Romance’ e “Rispecchiano la nostra cifra musicale” dicono Mecna e Coco “La nostra amicizia e il nostro mondo musicale, noi ci siamo riconosciuti a distanza”. I due artisti raccontano di essersi ascoltati e apprezzati a vicenda prima ancora di incontrarsi fisicamente in quel di Londra, in un locale. Ma ormai si erano già scritti complimentandosi per i rispettivi lavori.

LA PIÙ BELLA, IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO DA BROMANCE

Il Disco, venerdì scorso, è entrato subito in quinta posizione nella classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi Gfk. “La più bella” è il primo estratto che spopola in Radio. L’omaggio ad uno dei capolavori e successi più rappresentativi della canzone d’amore anni ’90 “Sei la più bella del mondo” di Raf, da quest’ultimo è stato molto apprezzato. I due artisti raccontano che questa canzone era la più giusta, “ci piaceva anche Interminabile, ma abbiamo scelto questo pezzo che è stato semplicissimo trasformare perché era già super contemporanea”.

LA PRODUZIONE DELL’ALBUM

Mecna e Coco raccontano in “The Flight” di essersi rinchiusi in una villa in Toscana per scrivere l’album. “Lo abbiamo scritto insieme, una bellissima esperienza, ci siamo confrontati moltissimo”. A Matteo Campese, che chiedeva qual è la città che oggi rappresenta meglio un volano per il mondo del rap, i due artisti hanno risposto senza ombra di dubbio “Milano, è il fulcro di tutto, ci sono le case discografiche, le opportunità, è tutto qui”.